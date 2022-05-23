除非因必要事由 中国仍不鼓励国人出境

中国移民局称，目前组团出国旅游活动仍然暂停，也不鼓励个人出国旅游观光、访朋探友。但若因必要事由出国，移民管理机构将及时审批出入境证件，对情况特别紧急的，还将提供“绿色通道”的便利。

根据中国网报道，中国国务院联防联控机制今日（5月23日）下午3时召开新闻发布会。移民局边防检查管理司司长刘海涛答复记者询问时说，短期出国，有出即有入，短期出国人员如果滞留在境外，将增加染疫风险，给个人和家庭造成不必要损失。

因此目前组团出国旅游活动仍然暂停，也不鼓励个人出国旅游观光、访朋探友。移民局提醒有相关计划的人员充分考虑疫情期间国际旅行的较高风险和不确定性，尽量做到非必要非紧急不出境，切实保护个人健康和生命安全，共同维护来之不易的防疫抗疫战略成果。

然而他也指出，对出国境参加防疫抗疫、医疗救助、运送救灾物资、运输生产生活物资；参与重点工程项目及有组织劳务派遣、就业；从事商务、科研、留学、考试、学术交流活动；就医、照顾探望危重病人、处理亲属丧事、照护老人儿童孕产妇、参加亲属婚礼毕业礼、家庭团聚、处理境外突发紧急情况等必要事由以及其他处理紧急个人事务的，移民管理机构将及时审批出入境证件，对情况特别紧急的，还将提供“绿色通道”的便利。

国家移民管理局将继续深入贯彻疫情防控“外防输入，内防反弹”的总策略，根据全球疫情形势变化，不断完善优化出入境管理政策措施。

