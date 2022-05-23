邓炳强：港警强化回归纪念活动保安措施应对恐袭等

香港保安局局长邓炳强透露，香港执法部门将在回归25周年纪念活动中，面对保护中国大陆领导人免受恐怖袭击和冠病疫情威胁等挑战。

邓炳强接受香港《南华早报》的专访今天（23日）刊发，他在访问中说，香港将动员所有执法机构因应7月1日回归纪念活动，届时李家超将宣誓成为香港第六届行政长官。邓炳强还说，香港警方已更新装备应对威胁。

尽管目前尚不清楚中国大陆国家主席习近平会否像五年前一样，率团到访香港参与回归庆祝活动，但邓炳强说，当局已为确保来港嘉宾安全做好准备。

邓炳强指出，与2017年回归20周年纪念活动相比，今年的保安工作面对更大挑战。除关注全球恐怖袭击浪潮和在港公共秩序外，保安局也将面对包括冠病疫情反弹和本土恐怖主义活动崛起的新威胁。

他说：“来港贵宾抵步后会否受到感染？疫情措施将是新挑战，我们必须制订一些措施，当然不单由保安局或执法机构做主。我们也必须讨论卫生相关安排，确保与会者都受到防控措施的保护。”

邓炳强说：“所有执法机构都将全部动员。回归25周年纪念活动发生的任何事情都将成为焦点。很多人都想趁机在香港制造骚乱，我们不会冒此风险。”

邓炳强指出，香港过去五年曾发生过孤狼式袭击，攻击警察或在公众场所企图放置爆炸品等事件时有发生。执法机构已加强情报搜集、风险评估和反恐演习等工作，动员、行动和应急响应正在筹划中，当局也已升级设备和技术，包括对付可疑无人机的工具，但行动具体细节不便透露。

邓炳强还说，受限于目前的限聚令，预计今年的示威活动会减少，但当局将做好最坏打算，防范未经批准的集会。