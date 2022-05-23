福建安溪：非必要禁出境至“涉诈八国”

中国福建省泉州市安溪县发出通告，非必要情况下禁止安溪籍人员出境至八个“涉诈重点国家”，及云南、广西边境地区。

据澎湃新闻报道，泉州安溪公安微信号前天（5月21日）发布消息称，安溪县政府打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室本月20日作出通告，为遏制境外电信网络诈骗暨非法出入境违法犯罪，防范境外疫情输入，自通告发布之日起施行上述规定。

通告称，坚持“非必要、不出境”原则，除非特殊情况一律禁止安溪籍人员出境至涉诈重点国家及云南、广西边境地区。

通告中的“涉诈重点国家”包括缅甸、柬埔寨、阿联酋、菲律宾、泰国、老挝、马来西亚、土耳其，云南、广西边境地区则包括云南省德宏州、临沧市、普洱市、西双版纳州、广西壮族自治区崇左市、防城港市、百色市等边境地区。

通告还称，确因工作、经商、就学、就医或其他正当情况，欲前往上述八国和云南、广西边境地区，须提前三天以上报备，并提供营业执照、房产证明、租房合同、有效劳动合同、公派出差文件、就学、就医等相应证明材料。

通告也要求，滞留上述八国的安溪籍人员，如非因工作、经商、就学、就医或其他正当事由的，应尽快通过合法渠道回国，回国前需报备；凡非法出境前往上述国家或企图通过云南、广西边境地区偷渡出境被拦截或参与诈骗违法犯罪活动的，以及境外人员通过非法渠道入境的，将一律依法严惩。

通告还动员全县群众积极检举揭发非法出境前往上述国家和在云南、广西边境地区从事诈骗违法犯罪人员。