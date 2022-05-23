猎头公司：港未来五年缺10万资讯科技人才

香港资讯科技及数码人才猎头公司Venturenix称，香港资讯科技（IT）界即使面对疫情及经济下行冲击，仍持续渴求人才，料香港未来五年将需要额外约10万名IT人才填补缺口。

综合香港经济通讯社与中新社报道，Venturenix今天（23日）公布的2022年薪酬指南显示，建筑及制造、教育、餐饮等行业虽受疫情影响而减少职位空缺，平均空缺对人才比率也有1比50左右。但IT界的职位空缺远较上述行业严重。

该公司调查显示，截至2022年1月，香港共有12万人在IT界工作，而业界截至今年4月有9097个招聘广告，空缺对人才比率只有1比13。

据悉，Venturenix通过网络爬虫技术、企业问卷及公司掌握的人才数据，研究香港部分受欢迎行业的职位空缺情况。

Venturenix总监袁益霆说，香港企业需要正视及解决IT人才荒的问题，否则可能影响企业自身的人力资源及开发IT产品的成本上升，同时削弱了在业界的竞争力。假如各行各业整体情况持续恶化的话，长远而言将可能会影响香港在全球的竞争力。

他建议IT公司宜缩短招聘过程，以及提供更具创意的招聘方式，同时和合资格、值得信赖的相关培训机构合作，以便寻找合适新人及培训员工，也为公司树立正面形象，在行内突围而出。他还鼓励具备不同工作领域都需要的“可转移”技能的人才加入IT界，令行业日益成长。