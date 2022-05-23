中国移民局澄清 停办护照等网传消息不实

中国移民局澄清，网上有关移民局停办护照、剪角外国居留证件，包括绿卡的传言均是虚假消息，相关责任者已被公安机关依法处置。

据央视新闻报道，国务院联防联控机制于5月23日下午3时召开新闻发布会，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛针对上述事件进行了澄清。

刘海涛说，以网上传言，有中国公民在上海的虹桥机场出境赴法国被收走护照和法国的居留卡为例，事实上上海虹桥机场自2020年3月25日起就停飞了包括飞往法国的所有国际航班，所以相关传言的时间、地点、事由完全都是捏造的。

他也透露，一名广州居民张某在未经核实的情况下，根据道听途说，编造他人“从北京入境，护照无端被剪”这样的不实信息，通过网络平台进行发布。还有另一则消息则指有人“从广州出国，绿卡被剪”，但事实上移民管理机构从未对包括绿卡在内的外国签发的居停留证件进行剪角，上述的传言完全没有事实依据，相关责任者已被公安机关依法处理。

刘海涛也补充道，按照相关法律规定，移民管理机构在依申请审核签发当事人出入境证件的时候，或者出入境边检机关在检查当中发现当事人所持的中国出入境证件已被依法宣布作废的时候，会对已失效的证件作“剪角”处理，以防被不法分子利用，依法保护当事人的合法权益。对失效证件做“剪角”处理，也是世界上许多国家惯常采取的办法。