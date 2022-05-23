中国卫健委：建永久性方舱非疫情严重信号

中国卫建委称，建设永久性方舱医院不是疫情严重的信号，而是根据奥密克戎变异株的特点做到以快制快、有备无患。

据21经济网报道，中国卫建委主任马晓伟5月16日撰文称，提前规划准备定点医院和亚定点医院、永久性方舱医院、集中隔离点，把防控的人力物质资源备足备齐，确保一旦发生疫情迅速启用。

中国卫建委医政医管局监察专员郭燕红今天（23日）在记者会上对上述表述进行解读。

郭燕红说，针对奥密克戎变异株传播速度快、传染性强的特点，第九版诊疗方案提出积极构建平急结合的医疗救治体系。一方面，轻症患者及无症状感染者将被收治到方舱医院进行临床观察与治疗，防止更大范围的感染。为此，各地应当常规准备或改造一定数量的基础设施，确保一旦发生疫情，能够在24小时之内转化为方舱医院投入使用。

她说，另一方面，普通型、重症和有风险因素的感染者将被收治到救治能力较强的定点医院，以提高治愈率，降低病死率。

关于永久性方舱医院建设的要点，郭燕红介绍称，应依托符合条件的基础设施，做好水电、厕所、淋浴、通风、通道等方面的布局改造，储备病床单元、医用物资、防护物资，并准备好相应的医务力量。同时，也要安装铺设医疗信息系统的线路。

郭燕红称，在常态化疫情防控形势下，准备一定数量的方舱医院，一方面可以在最短时间内迅速扩充救治床位，减少对于正常医疗资源的占用。而且能够在很短时间内做到“床等人”，做到应收尽收、应治尽治，统筹做好疫情防控和正常的医疗服务。