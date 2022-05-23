北京要求居家办公者主动向社区报备

对疫情严防死守的中国北京市要求，居家办公人员要主动向居住地所在社区报备，统一纳入社区防控体系，服从社区管理。居家办公期间坚持非必要不流动，不聚会、不串门、不出游、不扎堆。

据中新社报道，北京市政府新闻发言人徐和建今天（23日）在新闻发布会上说，为更好落实居家办公要求，经北京疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制研究，通报进一步规范疫情期间居家办公管理的相关要求。

徐和建说，实行居家办公区域内的单位，确需到岗的，按照不高于30%控制到岗率，到岗人员相对固定，实行单位居住地“点对点”闭环管理。

另一方面，居家办公人员所在单位，要统筹做好员工居家办公的具体安排和教育管理，督促所属员工落实社区防疫要求，每日报告个人健康状况和活动轨迹，严防失管漏管。

徐和建说，居家办公期间，人力资源部门、劳动仲裁机构、各级工会要进一步加大对企业用工管理指导，维护劳动者合法权益，妥善解决工作时间、劳动报酬、休息休假等相关问题。

徐和建强调，在相关涉疫重点区域实行居家办公，是从当前防控需要出发作出的必要安排。居家办公，“重”在居家，“要”在减少人员流动。各单位要主动担责履责，各行业管理部门、各区要加强日常监督检查。