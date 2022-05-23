下午察：美国“愿军事介入防卫台湾”意味什么？

美国总统拜登又口误了吗？

拜登的亚洲访问行程进入第二站日本。今天（23日）在与日本首相岸田文雄举行的记者会上，拜登在回应媒体提问美国是否愿意以军事方式介入以防卫台湾时，给了一个迅速成为全球新闻快讯的答案：“愿意，那是我们所做的承诺。”

拜登回复记者提问内容如下：

记者：你不愿意军事介入乌克兰冲突，那么你是否愿意军事介入（get involved militarily）防卫台湾，如果同样走到那一步？

拜登：是的。

记者：你愿意？

拜登：那是我们做过的承诺。我们同意一个中国政策，并签署了这项政策以及它所产生的所有附带协议。不过，认为它（台湾）可以被武力夺取，并只是通过武力就可以被夺取，这是不合适的（not appropriate）。这将使整个地区陷入混乱，成为类似发生在乌克兰的行动。”

拜登也警告大陆解放军军机靠近台湾是在玩火，并表示“希望这不会发生（大陆武力犯台），也不会有人试图这么做”。

拜登上述讲话似曾相似？

没错，他在短短九个月内已经发表过三次类似谈话，但此前都被当成是“口误”看待。

去年10月，拜登在美国有线电视新闻网（CNN）举办的市民大会上，两次被问到如果中国大陆攻击台湾，美国是否会保护台湾时也发表类似言论。

去年8月，他接受美国广播公司（ABC）关于阿富汗问题的访问时被问到，美国在从阿富汗撤军后，台湾还能否指望美国时说，“如果真有人入侵或对我们的北约盟友采取行动，我们会做出回应。日本也是，韩国也是，台湾也是。”

这一次，拜登直接把台湾问题与乌克兰战事相提并论，甚至表示愿意为台湾做得更多。

一次两次或许是口误，三次四次还是吗？

好些外媒和西方通讯社的解读是，美国似乎打破多年对台“战略模煳”政策，即不对是否军事介入保卫台湾做出明确承诺，以同时牵制台北和北京。路透社报道分析称，拜登在日本突然改口，似乎在呼应日本前首相安倍晋三多次呼吁美国对台改采“战略清晰”。

拜登昨天（22日）抵达东京郊外的横田空军基地时，日本外相林芳正前去迎接。（法新社）

拜登的谈话很可能是一次脱稿表态。据路透社报道形容，当听到拜登的表态时，现场坐着的美国总统国安助理，有的身体出现移动，似乎是想更仔细地观察拜登，有人则低下头。《纽约时报》报道说，这一声明让一些在现场的政府成员感惊讶，他们没有想到拜登会如此直白。

不过，拜登在记者会上发言时也补充，美国对台湾的政策“根本没变” 。白宫发言人在事后也强调，如拜登所说，美国对台政策并未出现转变，华府依旧秉持一中政策及其对台海和平稳定的承诺，也会根据《台湾关系法》继续提供台湾足以自卫的武器。

《台湾关系法》是美国国内法。根据这部现行法，华盛顿将向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力。

从战略模糊到模糊战略？

长期以来，美国就如何应对中国大陆对台动武，一直保持“战略模煳”立场，也就是不愿讲清楚说明白。美国认为“战略模糊”在台湾海峡打造出微妙平衡，所带来的不确定性让北京对攻打台湾可能带来的后果有所忌惮，也让台湾在走向法理台独的道路上有所顾忌。

拜登这回在日本抛出了个震撼弹，但问题也来了。

所谓“军事介入”指的是什么？美国会派兵吗？拜登其实没有说清楚，而这恰恰就是问题的关键。

据彭博社报道，当白宫发言人被问及拜登的谈话是否表明，美国不仅对台出售武器，还将派兵防卫台湾时，同样拒绝进一步说明。

《金融时报》资深记者基格（James Kynge）在推特上就发文指出：“战略模糊结束，是一种新模糊的开始？‘军事’在这个（拜登谈话的）语境中指的是什么？”

台湾向美国采购的武器包括“爱国者3”型导弹。（互联网）

华盛顿表态，让北京不误判形势？

美国智库大西洋理事会的安全专家克罗尼格（Matthew Kroenig）则认为，华盛顿已经从战略模糊走向战略清晰，并称这是好事。他在推特上写道：“中国应该对此表示欢迎。华盛顿在帮助北京，让北京不误判形势。”

克罗尼格在接受《金融时报》采访时说，战争爆发时，美国总统的决策高于任何政策，“我们现在已经清楚地看到，拜登在这件事（北京对台动武）上有什么样的直觉，而他又会作出什么样的决定。”

美国退役海军陆战队上校、日本战略研究院研究员纽舍曼（Grant Newsham）也认为，拜登传达的意思够清晰了，也就是，“如果北京攻打台湾，美国不会坐视不理。”

模糊战略转向建设性清晰以吓阻大陆？

台湾学者则认为，美国的台海战略逐渐转向“建设性清晰”，释出吓阻大陆军事冒险行动的明确讯号。

据台湾媒体转述中央社报道，台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云说，从种种迹象可研判，美国传统对台的战略模煳、战略清晰二分法已不适用现况，“建设性清晰”比较适合描述目前台美战略现况。

他说，美国虽然重申“一中政策”，对台海的大战略框架没有改变，但在战术和手段上已明显出现细腻微调，许多讯息皆有迹可循，例如在国际峰会层次，美国从2021年开始，在美日、美韩峰会、四方安全对话（QUAD）、七大工业国集团（G7）峰会的联合声明，都将台海和平与安全纳入。

苏紫云表示，另一线索是美国政治精英态度的转变，包括国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）指北京误用联合国2758决议案，国务卿布林肯公开提倡台湾应加入联合国体系，以及近期美国国务院发言人普莱斯纠正北京误用“一中原则”，指华府遵循的是“一中政策”等。

苏紫云也举例，军事精英对台海议题的发言也出现转变，美国参谋首长联席会主席密利（Mark Milley）在国会表达美军可保卫台湾，海军部长戴杜罗（Carlos Del Toro）表示美国海军重点将放在“阻止中国入侵台湾”，印太司令部司令阿基里诺（John C. Aquilino）日前也表示，美军将确保“台湾的现状保持不变”，太平洋舰队司令帕帕罗（Sam Paparo）更公开表示防止北京武力夺取台湾是他的职责。

中方：强烈不满、坚决反对

拜登的谈话给了台湾一剂强心针，特别是民进党政府。台湾外交部表示，对拜登及美国政府重申坚守对台湾坚若磐石的承诺，表达诚挚欢迎与感谢；北京则表达强烈不满和坚决反对。

中国外交部发言人汪文斌今天回应，表明台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

他说，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地，并敦促美方恪守有关不支持台独的承诺，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。

汪文斌说：“中方必将采取坚定行动，维护自身主权和安全利益，我们说到做到。”

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪5月18日与美国总统国家安全顾问沙利文通电话时警告，如果美国执意打“台湾牌”，必将把局势引向危险境地。图为杨洁篪（右一）与沙利文（左一）去年10月6日在瑞士苏黎世举行会晤。（中国外交部网站）

说到做到——中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪5月18日与美国总统国家安全顾问沙利文通电话时，也用了同样的字眼。

据新华社报道，杨洁篪警告，如果美国执意打“台湾牌”，必将把局势引向危险境地。他表明“中方必将采取坚定行动维护自身主权和安全利益，我们说到做到。”

中国国台办发言人朱凤莲今天也抨击美国企图打台湾牌，“以台制华”，是在玩火，玩火者必自焚。国台办警告民进党，立即停止倚美谋独，“否则不会有好下场”。

台湾牌成印太战略代理战棋子？

这是拜登任总统后首次出访亚洲，台湾牌不可能不打。

台湾学者、曾在马英九政府时期担任国安会副秘书长的杨永明撰文分析称，在日益对峙的中美关系下，台湾很难逃避代理人角色，台湾牌逐渐成为中美对抗的引爆点，也是印太战略代理战争的策略棋子。

他说，美国打台湾牌的意义在于凸显台湾三链价值：第一岛屿链、半导体供应链、民主价值链，打台湾牌应是以强化台美实质关系与台湾军事防卫为主，但拜登政府却仅是以表面支持台湾，实际上并未真的提升台美实质关系。一个最新案例是，台湾无法成为“印太经济架构”（IPEF）的创始成员。

至于为何拜登政府不愿给台湾实质上利益的支持？杨永明认为，主因在拜登政府打台湾牌的目的虽在刺激中共，大打代理战策略棋局，但一方面不愿一时过度激怒北京，另一方面也担心强化美台实质关系会对美国利益产生影响，一旦台海代理战争发生，可能会影响到美国是否要战略清晰协助台湾的判断和压力。

说到刺激中共，美国就有九位共和党籍众议员本月12日联名致函白宫，敦促拜登在出访亚洲期间，顺道访问台湾，展现美国对台承诺确实“坚若磐石”。

拜登是外交老手，这个石破天惊的举动相信不会上演，否则必将掀起台海滔天巨浪，相比之下，在记者会上抛出“愿军事介入防卫台湾”一说所激起的，算是小波澜罢了。