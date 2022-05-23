无缘世卫大会 台外交部深表遗憾不满

世卫大会（WHA）今天（23日）裁定，不将台湾参与提案纳入议程，这将是台湾连续第六年无法出席一年一度的世界卫生大会。台湾外交部对此深表遗憾与不满。

据《自由时报》报道，台湾及友邦向世界卫生组织（WHO）提案，希望世卫邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会。但大会裁定不将此案纳入议程。

台湾外交部批评中国大陆及其盟友发言时持续曲解联大和WHA决议；指责中国大陆一再以政治凌驾全球卫生安全，损及台湾人民健康人权，外交部无法接受。

台湾外交部并称，中国大陆还妄称已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排，误导国际社会的谎言与霸凌行径，外交部予以唾弃。

另据《北京日报》报道，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天以答记者问形式回应称，事实反复证明，“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台问题不得人心，也不可能得逞。一个中国原则是国际社会普遍共识，人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

她还说，民进党与外部势力勾连，在世卫大会问题上反复滋事挑衅。有关国家则打“台湾牌”，借世卫大会等场合挺台拓展所谓“国际空间”，企图动摇台湾是中国一部分的国际社会共识。事实再次表明，任何以破坏一个中国原则、分裂国家为目的的行径，都只能以失败告终。