防疫封锁导致生意困难 Airbnb将关闭中国短租业务

Airbnb将关闭在中国的短租业务，转而专注于中国出境游，因为中国继续采取激进的防疫措施。

据彭博社报道，一位知情人士透露，这家总部位于旧金山的公司今年夏天将停止在中国提供房屋出租和体验。但公司仍将保留在中国的存在，在北京设有办事处，因为公司预计随着防疫限制放松，出境游业务将好转。

Airbnb于2016年设立中国业务，知情人士称，疫情加剧了在中国开展业务的难度和复杂性。

由于中国的租金仅占Airbnb收入的1%，公司认为中国的出境游——尤其是亚太区内的旅游——机会更大。

“中国主要是出境游业务，”Airbnb首席执行官Brian Chesky本月早些时候在公司第一季度财报电话会议上说。

Chesky在5月早些时候于纽约举行的一个活动上表示，他预计亚洲地区将在2023年复苏。

中国对病毒采取动态清零的防疫方针，会一次将整个城市封锁数周。最近几天，随着政府限制措施继续，打击经济增长，一些经济学家下调了对中国经济增长的预测。上周的数据显示，中国4月份工业增加值和消费支出下滑至疫情爆发以来最弱水平，城镇调查失业率攀升至6.1%，而年轻人失业率触及历史高位。

彭博社的报道指，动态清零的做法引发了企业界的批评，加剧了公众的挫败感，使北京雄心勃勃的全年增长目标5.5%变得更加遥不可及。