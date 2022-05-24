中国驻日使馆批日美恶意操弄涉华议题

针对日美领导人会晤，中国驻日使馆发言人昨天（23日）在应询时说，日美领导人会晤及日美联合声明恶意操弄涉华议题，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

据中新社报道，发言人称，当前百年变局和世纪疫情交织，国际社会最需要的是团结合作，本地区最期盼的是和平稳定。然而此次拜登访日，日美打着“自由开放印太”的旗号，实际在制造分裂、煽动对抗，搞封闭排他小圈子。这完全是逆时代潮流而动，损害地区国家整体利益，注定走不远也行不通。中方敦促日美不要执迷于零和博弈和阵营对抗，不要以牺牲别国安全来追求自身安全，不要让早已过时的冷战剧本在亚太重演。

发言人称，当前中日关系处在关键十字路口。中方敦促日方端正对华心态，校正战略走向，平衡处理对华对美关系，真正将构建建设性、稳定的对华关系的表态落到实处，停止为他人火中取栗，不要走以邻为壑的歧途。

对于拜登在会见记者时应询称“不能够同意大陆武力夺取台湾的行为”的表态，发言人称，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，不容任何外部势力干涉。对于任何企图打台湾牌搞“以台制华”的恶劣行径，中方都将作出坚决有力回应。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。

发言人说，当前台海局势紧张的根源，是台民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，勾连外部势力不断“谋独”挑衅。中方愿尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不允许任何形式的“台独”分裂活动。敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

发言人称，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，是大是大非的原则问题。妥善处理台湾问题是中日邦交正常化的前提和基础。中方敦促日方深刻反省历史，恪守中日四个政治文件精神和迄今承诺，切实谨言慎行，停止挑衅滋事。

日美双方在联合声明中称尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）适用于日美安保条约，称中方在东海、南中国海以实力改变现状。发言人对此回应称，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日美双方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。日方违背中日四点原则共识精神，不断制造事端，才是造成东海局势紧张的原因。中方严肃敦促日方停止采取导致事态复杂化的举动，切实按照中日四点原则共识精神，通过对话妥善管控矛盾分歧，共同维护东海局势稳定。

发言人说，中国在南中国海的领土主权和海洋权益有充分历史和法理依据，符合国际法和国际实践。中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时致力于同东盟（亚细安）国家推进“南中国海行为准则”磋商，共同维护南中国海局势总体稳定。日美频繁在南中国海问题上煽风点火，派遣军舰军机到南中国海滋事挑衅，才是地区和平稳定的真正威胁。中方要求日美尊重地区国家维护地区稳定的努力，停止在南中国海问题上挑动是非。

美国总统拜登在访日期间宣布启动“印太经济框架”，日方表明参加立场。发言人就该问题表示，中方一贯认为，任何地区合作框架都应该推进自由贸易，不应该搞变相保护主义，都应该有助于世界经济复苏，不应该破坏产业链稳定，都应该促进开放合作，不应该制造地缘对抗。如果美方所谓“印太经济框架”是要另起炉灶、另搞一套，冲击破坏现行区域合作架构，把经济问题政治化、武器化、意识形态化，在亚太地区制造分裂对抗，以此孤立和排斥中国，那么注定失败。

发言人说，中国是亚太区域合作的倡导者、推动者和维护者，中方将继续同地区国家一道，共同促进地区和平稳定、团结合作，共同推动地区发展繁荣。

美国总统拜登昨天（5月23日）同日本首相岸田文雄面对面会谈，就在东亚“不允许试图凭借实力单方面改变现状”达成共识，并一致同意加强包括美国核保护伞在内的威慑力和应对力。拜登访日时还表明，如果中国大陆武力犯台，美国愿意动用军力保卫台湾。