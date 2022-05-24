清华女博士报考协警？官方通报称学历为臆想

“清华女博士”应聘湖南长沙岳麓区协警的消息在中国网络引发关注，长沙市官方调查后通报称，这名报考女子的清华大学博士学历为臆想，清华大学也回应说，学校查无此人。

综合红网及澎湃新闻报道，一份长沙市“岳麓区2022年招聘警务协助人员报考审核通过名单公告”近日在网络刷屏。公告显示，在已完成报名和资格审查、将进入体能测试环节的人员中，出现了一名女博士“张某”、1994年生，特长一项备注为“清华大学”。

消息在网络引发议论，有网友认为“博士干辅警，有点浪费”，也有网友认为，“高学历人员，做基层工作也可以啊。这都是个人选择”、“职业无贵贱，人生多一段经历不好吗。”

针对网传消息，长沙市岳麓区人力资源和社会保障局会同公安分局调查核实后发出通报，通报称，网传的“清华女博士”张某今年28岁，是山东省济南市人，2018年6月从山东一所二本学院本科毕业，一直梦想考入清华大学读硕士、博士。

通报指，张某近年经常臆想在清华大学读博士，并在多地民营企业求职时谎称学历，均以“清华大学博士毕业”填报学历学位。今年5月，张某在网上报名参加岳麓区警务协助人员招聘时，再次以“清华大学博士”填报。

另外，清华大学也辟谣称，清华在校生、应届毕业生、往届毕业生均没有找到与该“博士”匹配的信息。

清华大学称，经查询在校生信息库，在校生中只有一位与“张某”同名的学生，但这位学生的出生年月、身高、手机号等信息和网上公示人员信息并不相同。

同时，学校反复查证发现，往届生、应届生、在校生等所有信息库中均没有找到与之匹配的学生信息。

