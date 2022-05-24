王毅广州会晤联合国人权高专：正本清源之旅

联合国人权事务高级专员巴切莱特昨天（23日）在广州与中国国务委员兼外交部长王毅会晤，称将就“敏感重要的人权议题”进行讨论，希望携手促进中国和全球人权发展，王毅则称，希望此访是正本清源之旅，并强调多边人权机构应成为合作对话的大舞台，而非分裂对抗的新战场。

综合路透社和法新社报道，巴切莱特昨天抵步，开展对华为期六天的访问行程，包括到访新疆地区的喀什和乌鲁木齐，期间将与中国中央和地方官员、民间社会组织、企业代表、学者会面等。这是联合国人权高专自2005年以来首次访问中国。

联合国人权事务高级专员办公室去年曾说，他们相信多数穆斯林维吾尔族人在新疆被非法拘留、受虐待，以及被强迫劳动。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上欢迎巴切莱特到访，并证实她昨天已抵步。

汪文斌说，巴切莱特将在访华期间会见中国领导人及有关部门负责人，同时将赴广东、新疆参访，并同各界广泛交流。希望通过此访，进一步促进双方交流与合作，为推进国际人权事业发挥积极作用。

汪文斌还说，巴切莱特访华行程将采取闭环方式进行，双方商定不安排记者随访。巴切莱特将适时向媒体介绍访华情况。

据路透社报道，联合国人权高专办公室早前已表明，将在访华行程28日结束时召开记者会。

联合国人权高专办公室昨天在官方推特发布，巴切莱特在广州与王毅会晤的消息，并引述巴切莱特说：“我们将就敏感重要的人权议题进行讨论，而我希望这次行程将让我们携手促进中国和全球人权发展。”

据中国外交部官网消息，王毅欢迎巴切莱特作为联合国人权高专首次访华，并说这是中国时隔17年再次接待人权高专访华，对双方都具有标志性意义。希望此访是一次增进了解之旅，加强合作之旅，也是正本清源之旅。

王毅说，发展国际人权事业，一要坚持相互尊重，不把人权政治化；二要坚持公平公正，不搞双重标准；三要坚持实事求是，不脱离国情和发展阶段；四要坚持开放包容，不搞阵营对抗。

王毅说，大国尤其应带头践行多边主义、带头遵守联合国宪章宗旨原则、带头尊重国际法、带头捍卫国际公平正义。多边人权机构应成为合作对话的大舞台，而不是分裂对抗的新战场。中国愿在相互尊重、平等相待基础上同人权高专办开展建设性合作。

巴切莱特祝贺中国在经济社会发展和促进保护人权方面取得的重要成就，积极评价中国在支持多边主义、发展融资和可持续发展、减贫、气候变化和生态保护等攸关人权发展领域所作贡献。

她说，人权高专办高度重视中国作用，希望以此访为契机，增进双方相互理解和信任，共同应对全球性挑战，共同促进国际人权事业发展。

另据彭博社报道，除与王毅会晤外，巴切莱特还与驻华100名外国使节进行视频会谈。两名不愿具名的与会者透露，巴切莱特表明，她这趟中国行旨在推广、保护和尊重人权，并非开展“调查”。

针对西方外交官关注她访问新疆行程会否受限，巴切莱特回应说，设定过高期望将引致失望。

包括美国在内的西方国家和人权团体，指责北京将多数新疆穆斯林维吾尔族人关押在集中营，并称此举为种族灭绝行为。中国政府反驳此说法，坚称新疆不存在侵犯人权和种族灭绝行为。

数名不愿具名的与会者披露，美国驻华大使伯恩斯在会上，向巴切莱特就中国在新疆的人权记录和北京尝试操控联合国人权高专此趟中国行深表关切。

其中一名驻华外国使节说，有些国家看似准备声明为中国辩护，视频会谈主办方分批接受提问，让巴切莱特避免回答任何过于敏感问题。

联合国人权高专办公室发声明证实巴切莱特与驻华外国使节视频会谈，但未进一步提供会谈细节。