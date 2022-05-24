孙春兰北京调研：采取更彻底措施加快社会面清零

中国首都北京昨天报告新增冠病感染者48例，低于前一天的99例。中共政治局委员、国务院副总理孙春兰在北京调研防疫时强调，要坚持“动态清零”总方针，尽快实现社会面清零。

据中国国家卫健委消息，北京昨天新增本土病例41例，无症状感染者七例；上海昨天新增本土病例58例，无症状感染者422例，新增死亡一例。

中国官媒新华社报道，孙春兰昨天（23日）到北京市调研指导疫情防控工作时说，各级党政干部要坚持“动态清零”总方针，加快流调、转运、隔离速度，以快制快，尽快实现社会面清零，保障群众健康安全和正常生产生活秩序。

据报道，孙春兰到海淀区、东城区考察发生聚集性疫情的五道口购物中心、海淀街道友谊社区、东方新天地商业区，了解重点场所疫情防控、社区封控等情况。

她强调，北京疫情总体可控但仍有零星散发病例，防控工作还丝毫不能松懈，要加强工作统筹和区域协同，将工作力量和防疫资源向疫情重点地区倾斜，加快聚集性疫情处置。

在核酸筛查和流调排查方面，她指示说，重点地区要开展“敲门行动”，确保应检尽检、不落一人；流调排查要更细致深入，排查每条传播链上的所有风险点位和人员，第一时间管控到位。

她也提到，“三区”划分要更科学合理，封控管控区要避免封而不控、管而不严，同时保障好居民基本生活和正常就医需求，实行居家办公的区域要从严管控人员流动，也要加强疫情信息发布和政策解读，及时回应社会关切。