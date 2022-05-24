所罗门群岛：中国外长王毅本周到访签关键协议

中国国务委员兼外交部长王毅本周将访问所罗门群岛并签署关键协议，预计包括受美国、澳大利亚和日本批评的安全协定。

综合路透社和法新社报道，所罗门群岛政府和中国驻所罗门群岛大使昨天（23日）证实王毅将到访，所国总理索加瓦雷形容王毅此行是一个里程碑。

所罗门群岛政府发声明说：“在所罗门历史的非常关键时刻，索加瓦雷总理期盼以重要发展伙伴身份，与中华人民共和国开展富有成果的接触。”

王毅预计将率领20人的代表团在本周中抵达所罗门群岛，在首都霍尼亚拉停留一天，参加会议并拜访所国总理索加瓦雷。王毅还将与所罗门群岛外交部长马内莱举行联合记者会。

所罗门政府在声明中说：“这次访问的重点是与（中国）政府签署一系列关键的双边协议。”

报道称，王毅在所罗门期间将签署引起西方国家关注的安全协议。西方国家担心，这将引致中国在太平洋建立军事存在。

中所安全协议成为澳洲大选竞选期间的重要议题。澳洲新总理阿尔巴尼斯说，这项协议将“降低澳洲的安全感”。

根据早前外泄的中所安全协议草稿文件内容，协议将允许中国战舰在所罗门群岛停靠。所罗门群岛距离澳洲约2000公里。北京已表明中所安全协议不会影响地区安全，只涉及所国国内警务。

所罗门群岛政界人士还说，所国本周还可能与中国签订贸易协议。

澳洲新外长黄英贤昨晚在社交媒体发布视频说，她将很快访问所罗门群岛，并承诺澳洲将在气候变化问题予以合作，及深化防务和海事合作。