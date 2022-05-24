台民调显示民众党支持度再超国民党

台湾民意基金会民调显示，支持民众党的人数再次超过国民党，董事长游盈隆认为与柯文哲防疫表现出色有关。

据联合新闻网报道，台湾民意基金会今天（24日）公布本月完整版最新民调。政党认同部分，25.6％支持民进党、17.1％民众党、14.1％国民党。相较上个月，民进党下跌4.7个百分点，连续两个月显著下滑共10.5个百分点；民众党上扬7.7个百分点，第三次超过国民党。后面的政党支持度依序分别为5％时代力量、5％台湾基进、1.4％其他政党合计、29.9％无特定政党，1.9％不知道。

台湾民意基金会董事长游盈隆认为，民进党已连续两个月支持度显著下滑，和去年5月疫情风暴类似，今年这波疫情风暴方兴未艾，对执政的民进党究竟会带来多大的冲击和伤害，下个月将比较明朗。

游盈隆说，国民党自1月迄今，连续五个月支持度都在15.6％以下，这个月14.1％，更创下2016年7月以来的第三低，持续在谷底躺平，并没有因疫情冲击执政党而获利。

游盈隆说，民众党此番谷底强力反弹，民意支持度重返一成七，创下该党史上第二高纪录，更狠甩居第三的国民党3个百分点，与第一大党民进党仅差8.5个百分点，让很多人瞠目结舌，这应和党主席柯文哲防疫表现重新获得肯定，向上拉抬7.7个百分点有关。

游盈隆指出，当民进党社会支持度大幅下滑的时候，通常也是同属绿营的两小党受益的时候。5月时代力量和台湾基进各获2.4及2.2个百分点，社会支持度都站上5％的象征性门槛，暂时喘了一口气。中性选民规模此番明显缩小8.7个百分点，仍然相当可观，显示当前主要政党表现不佳，难以吸引广大中性选民的青睐和支持。