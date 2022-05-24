林郑：热切希望中央领导人访港庆回归

香港媒体引述知情人士透露，香港今年庆祝回归25周年，如果中国国家主席习近平赴港参与七一庆典，与他会面者需事前隔离七天。香港特首林郑月娥则说，热切希望中央领导人访港并发表重要讲话，但目前没有相关公布。

香港《明报》专栏作者李先知昨天（23日）发表文章引述建制派人士和北京知情人士说，他们对习近平会否访港说法不一，但有消息指，港府正拟定防控方案，包括考虑要求有机会接触习近平的嘉宾，参与活动前要先隔离七天。如果真的要实施隔离，有多个方案，例如要预先集中到酒店闭环式隔离、到深圳隔离，或者在家中隔离。

另据香港电台报道，林郑月娥今早（24日）在行政会议前的记者会上说，回归是重要的日子，她当然热切希望领导人访港并发表重要讲话，就像五年前国家主席习近平访港一样。

不过，林郑月娥说，目前没有相关公布，但疫情会影响出入境及卫生防护工作，希望香港疫情保持平稳趋势，以庆祝回归25周年。

林郑月娥提及，过去年五年，在中国中央政府大力支持下，香港回归正确轨道，港府下星期将发放庆祝回归25周年的主题曲《前》，希望香港向前迈进。

另据网媒“香港01”报道，有资深建制派分析，中国国家领导人来港机会很大，原因有三：第一，今年是香港回归25周年，“一国两制 50年不变”走到中场，是时候总结经验、谋划未来，确保“一国两制”行稳致远。第二，中央政府完善选举制度，三场选举已顺利完成，体现爱国者治港进一步巩固，国家领导人此时来港，具标志性意义。第三，对香港表示支持，为新一届港府打气，支持香港继续发展经济民生。