瑞银和摩根大通下调中国今年经济增速预测

瑞银和摩根大通下调了对今年中国经济增速的预测。防疫限制措施令中国4月份的经济活动遭受重创，给这个世界第二大经济体带来了更艰巨的挑战。

据彭博社报道，瑞银周二（5月24日）以防疫清零政策的影响为由，将中国全年国内生产总值（GDP）同比增速预期从4.2%下调至3%。瑞银经济学家称，虽然随着政府完善限制措施并减少对运输和供应链的干扰，经济在第三和第四季度可能反弹，但鉴于奥密克戎变种的本质，反弹速度可能没有2020年那么快。

“持续的限制措施以及当前防疫政策的退出策略不明确，可能会抑制企业和消费者信心，阻碍被压抑需求的释放，”瑞银经济学家汪涛等人在一份研究报告中写道。

他们还提到了防疫限制措施在4月份对经济造成的影响，而运输和物流的改善进展缓慢。经济学家说，二季度经济同比增速料将放缓至1.4%，并预计当季GDP折合成年率环比萎缩8%。

摩根大通稍早将中国全年增长预测从4.3%下调至3.7%，并预计第二季度经济增速会因为防疫限制措施而大幅萎缩。

“鉴于奥密克戎的强大传播力疫苗在减少感染方面效力低下，中国需要继续实施高压限制措施，否则就要容忍群体免疫或是推出更有效的疫苗，”朱海斌等经济学家在周一写给客户的报告中说。他们补充说，中国可能会继续面临在防疫清零与奥密克戎传播之间做出抉择的两难困境。

渣打银行、彭博经济研究、高盛集团和花旗集团上周已下调了对中国经济增速的预估。