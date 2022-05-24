台安平舰首度成功试射雄二导弹

台湾安平舰今早首次成功试射雄风二型反舰导弹，命中兰屿外海百余公里的靶舰。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾海巡署今天（24日）证实，600吨安平级巡航舰安平舰上午6时许在屏东九鹏外海首度实施雄风二型反舰导弹射击任务，成功命中位于兰屿外海百余公里的靶舰。

台湾海巡署和国防部预定本周四（26日）联合审查操演过程，国防部预计周五（27日）统一公布试射画面。

安平舰是首艘计划装设海军联成系统与雄二、三型反舰导弹发射模组的海巡舰艇，上月28日曾被发现进入高雄左营军港靠泊危险品码头进行装弹作业。

台湾海巡署证实，由海军人员登舰的安平舰与海军多艘舰艇，今天清晨在台湾东南海域九鹏基地外海待命，雄二导弹顺利发射，并命中靶船。这是海巡署成立以来，继伟星舰后，第二次成功实施雄二飞弹射击任务。

台湾军方发布射击通报指出，海军将在5月24日至26日进行实弹射击；5月27日、30日至31日则为预备日，射击范围从屏东九鹏基地至绿岛及兰屿外海，射程超过200公里。

安平舰预计兴建12艘，并配合国防部订定的海巡兵力战时运用规划，具备平战转换能力，以利在战争时协助海军，海军司令部可依据海巡署各式舰艇特性，赋予各舰作战任务，以期有效执行海上联合作战。

海巡署官员说，除了一般执法外，为了验证战时可以随时配备雄风导弹进行对舰攻击，因此安平级舰上预留有导弹发射与雷达战斗系统模组化载台，除今天的操演，今年9月汉光实兵演习时，安平舰甚至可能进行雄三导弹试射。