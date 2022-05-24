苹果要求富士康郑州工厂提前两个月招聘员工

尽管苹果公司要求鸿海配合布局非中国大陆的产能，但由于大陆仍是鸿海组装iPhone最大地区，为因应下半年iPhone 14新机生产人力需求，苹果同步要求鸿海提前两个月展开旗下富士康大陆郑州厂招工。

据台湾《联合报》报道，消息人士认为，在目前对产能的担忧下，苹果的目标是2022年至少储备两个月的iPhone 14库存，产量预计将超过3000万部。

鸿海旗下iPhone最大组装基地富士康iDPBG郑州厂前天（22日）开始对普工进行面试，返费（求职者奖金）为人民币5500元（1135新元），主因苹果要求提前两个月招工储备人力，以免又遇到大陆封控导致工厂人力出现缺口。

近日富士康iDPBG郑州厂区解封后，招聘工作迅速恢复。新浪网引述接近富士康人士的说法指出，由于疫情原因，多地工厂面临不确定性，今年很多苹果订单都转到鸿海集团郑州厂区。

消息人士指出，苹果虽然积极推动代工伙伴海外布局，包括印度、越南等地，但非大陆地区的营运和生产情况仍待调整。

例如印度只能负责组装中低阶iPhone，当地疫情加上当地工人工作效率不彰，无法承接iPhone 13系列等高阶iPhone的生产任务。因此，高阶iPhone的组装仍以中国大陆为主。种种因素，导致鸿海集团的iPhone生产重任在肩，苹果的订单转移，加剧郑州富士康的人工缺口。