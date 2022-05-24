港专家：疫情暂时没有急速反弹可能性

香港冠病疫情逐渐放缓，香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷说，他对于香港整体疫情发展审慎乐观，暂时没看到疫情急速反弹的可能性，但仍须观察是否有新变种流入社区。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，曾祈殷在电台节目上说，如果有新变种病毒流入社区，疫情则有机会出现轻微反弹，但暂时没有看到急速反弹的可能性。

针对太古城三期麦当劳再有新增确诊病例，当中部分人为奥密克戎BA.2.12.1个案。他则说，需要看患者的全基因排序结果，才可确定其他个案是否受到感染。

另外，近期在欧洲和北美等国家出现猴痘个案。曾祈殷说，猴痘最早于1958年得知可从猴子传播，常见于中非、西非等地区，但目前已在发展的西方国家陆续出现，引来世界卫生组织关注。他认为，由于世界各地开放旅游，放宽入境条例，因此部份旅客可能在非洲地区接触猴子后，将病毒带所居地。

据他介绍，猴痘为接触性传播的疾病，包括透过沫、伤口及体液等方式；一般发病后会出现发烧、头痛，两至三日后会出现红疹，其后会恶化成水泡及浓泡，时长四周不等。此外，猴痘的死亡率约10%，相比天花的36%低，潜伏期为五至14天，大部伤病人为男性。

不过，曾祈殷说，香港目前并没有针对猴痘的疫苗及治疗方法，但外国已有新病毒药治疗。他说，市民只能透过避免近距离接触感染病毒，也要小心灵长类及啮齿类动物，因被咬伤及抓伤后均有机会受感染。他并强调，猴痘不是通过空气传播，因此不需要过度担心。