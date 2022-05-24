台医师：疫情高峰短期不会缓解

从本月20日至24日，台湾冠病疫情确诊数有所下降，疫情是否已过高峰备受关注，但台湾精神科医师沈政男分析，目前只有两个县市过疫情高峰，台湾疫情曲线仍须多340万人确诊才会探底，不会那么快到来。

沈政男昨天（23日）在个人面簿专页说，目前只有基隆市与新北市达到疫情高峰，染疫数均已超过人口的一成，台湾中南部仍处在上升阶段。若以新北市为模型，他预测全台高峰在5月底前会到来，而新增峰值为16万。

至于疫情何时会缓解，沉政男认为，全台两成人口确诊冠病，疫情曲线才有机会探底，而目前全台累积确诊120万起，要达到两成人口染疫，还需340万人确诊；以现在每天新增将近10万来看，估计6月底前疫情曲线就会探底。

不过沉政男提醒，缓解不等于清零，目前新加坡仍每天新增数千人确诊，他认为台湾也将是如此，确诊数可控制在1万以下，但偶而也会破万，这是因为疫苗保护力逐渐降低，给了病毒扩散空间，再加上放松防疫措施，也会让传染力回升。

沉政男指出，比起确诊数，他更担心死亡率。光是22日，新增的7万9441例中就有200多例中重症，这样的比例已经明显高过前两周，且近期每天有4、50人死亡，这样的比例跟韩国每天新增9万时类似，但韩国后续在高高龄族群（75-84岁）有些失守，因此他疾呼，“台湾一定要守住高高龄族群！”

沉政男也针对中重症增加补充说明，他认为高龄染疫比率上升只是部分因素，另一原因是染疫黑数比例增加了，因此他认同“以快筛阳性取代核酸检测确诊适用所有人”的政策，据他推估，快筛阳性一但取代核酸检测应能捞出潜藏黑数，参照香港经验，快筛阳性即占了确诊数的三分之一。

沉政男提及，高雄市市长陈其迈也同意，“北部达到高原后就会往下走，但南部疫情还会上升”，再加上“快筛阳性取代核酸检测确诊”的效应，他预言未来一周每日新增人数会破10万，推动曲线急速上升，缓解也才会愈早到来。