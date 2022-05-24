台民调：大陆若武力犯台 近半民众认为蔡政府未准备好

台湾最新民调显示，中国大陆若武力犯台，近一半的台湾民众认为蔡英文政府还未做好充分准备。

据台湾中时新闻网报道，台湾民意基金会今天（24日）公布的最新民调显示上述结果。

民调询问，俄乌战争爆发至今近三个月，面对大陆可能武力犯台，“你觉得蔡政府是否已经做好充分准备（包括军事与非军事的）？”结果发现7.1%觉得非常充分，25.7%认为还算充分，30.6%感觉不太充分，18.9%觉得一点也不充分，17.6%没意见、不知道、拒答。

换句话说，最新民意显示，面对大陆可能武力犯台，20岁以上台湾人中，约有五成不认为蔡政府已经做好充分准备，三成三持相反看法。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，上述发现传达一个清楚讯息，即与六个月前相比，俄乌战争开打后，台湾人对蔡政府是否已做好准备去面对大陆可能武力犯台一事，有明显的态度转变。

他说，半年间，认为蔡政府已做好充分准备的人从四成四降到三成三，锐减11个百分点，不认为蔡政府已做好充分准备的人从47.6%略升至49.5%。这项态度转变表示，台湾人对蔡政府信心明显减弱。如何做好充分准备，强化人民信心，已经是蔡政府当务之急。

他分析，从年龄层来看，除65岁以上外，20岁至64岁公民一面倒地认为，蔡政府并没做好充分准备。20岁至34岁公民多数力挺蔡政府，但有过半数觉得蔡政府在这件事情上，没有做好充分准备。