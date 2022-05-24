接连出错 台湾华视惩处18人

台湾华视新闻自4月20日首次发生新闻跑马灯出错以来，一个月内共接连出错八次；华视昨天（23日）正式公布惩处名单，惩处人员共18人。

据台湾《联合报》报道，正式惩处人员名单由华视总经理郑自隆签署通过，惩处人员包括副台长、新闻台制播部经理蔡明达、召集人、副导播、助理导播、主任、编辑、摄影记者、文字记者、采访部副理等，一共18人。但名单中只字未提华视新闻台长陈雅琳引发关注，华视高层人员说，陈雅琳日前已请辞代总经理，惩处已经足够。

陈雅琳曾在台湾立法院答询说，出事后她曾想过辞去新闻台长，但多人因“出包”被惩处、离职，她再辞管理阶层会真空，只好“忍辱负重”暂代。陈雅琳自称忍辱负重引发哗然，华视前董事长陈郁秀已请辞并离职，但陈雅琳仍身兼新闻台长和副总，并未名列这次惩处名单。

18人惩处名单中，惩处最重的是制播部经理蔡明达大过两次、免除代理副台长职务，蔡明达也请辞制播部经理一职，惩处理由是“身为代理副台长未善尽管理之责，且造成错误之三个中心皆在其管辖之下，内控失灵造成公司声誉严重受损与巨大损失”。

惩处名单共九人遭记大过一次以上处分，其他人记小过、申诫处分。除了蔡明达，制播部导播中心召集人陈柏伸也被记大过二次，并免除召集人职务，惩处理由是“更改新闻快讯模板所需使用之路径连结，导致4月20日0700新闻播出错误内容，严重影响公司声誉且造成巨大损失”。

华视新闻一个月内出错八次，包括4月20日早上“跑马灯”字幕处出现解放军导弹袭台、大屯火山爆发等不实讯息；24日午间新闻报道领导人满意度时又将行政院长苏贞昌官衔误植为“台湾总统”；29日播报美国职棒新闻将球队队徽搞错；30日侧边跑马灯资讯，将上海疫情误写成1000多万例；本月3日播报新闻时下方标题将蔡英文误植为“蔡EE”；14日又将台湾前副总统陈建仁头衔误植为“美副总统”，18日又出现乱码文。