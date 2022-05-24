上海明起再投放2000辆出租车满足出行需求

中国上海市逐步推进公共交通恢复之际，出租公司从明天（25日）起将再投放约2000辆出租车辆，以满足市民就医、离泸的出行需求。

据澎湃新闻报道，从上海市道路运输局获悉，从5月25日起，在维持各区街镇现有就医保障车辆基础上，将组织强生、大众、海博、锦江等出租公司再投放约2000辆车辆。

市民有就医或前往机场、火车站离沪的需求，首选可向所在街镇提出预约用车需求，在需求无法满足的情况下，可通过拨打四大呼叫中心电话预约车辆。远郊区市民相关需求，以区域出租汽车保障为主。

另外，市民也可搭乘已恢复的3、6、10、16号轨道交通线路以及部分公交线路（通达机场、火车站）解决上述出行需求。保障期间，第三方及网约车平台暂不开放预约服务。

根据市防疫整体要求，乘客需佩戴口罩，上车后需扫描“场所码”，并出示随申码（需绿码）及48小时内的核酸检测阴性结果。老年人等特殊群体可提前准备离线码，由驾驶员进行扫码核查。违反要求、以及无法提供就医相关凭证或者当日机票、铁路客票者，驾驶员可拒绝服务。

市道路运输局也建议乘客在行驶过程中，在室外温度和车速等条件适宜情况下开窗通风。

另据央视新闻客户端报道，上海市金山区副区长曹婕今天在防疫工作记者会上通报，今天，金山城市沙滩、廊下郊野公园、花开海上生态园三个景区试点开放。5月27日，吕巷水果公园、亭林遗址公园也将开园迎客。6月1日后，金山的其他景区将陆续接待游客，恢复常态化。

据她介绍，试点开放期间，各景区日接待游客不超过景区最大承载量的30%。6月1日后，限流比例将从30%逐步提高到75%。