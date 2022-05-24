林瑞阳和张庭提告追讨被冻结逾20亿人民币资产

台湾艺人夫妻档林瑞阳和张庭委请中国大陆律师何兵，在5月中旬以上海达尔威公司名义，控告河北石家庄裕华区市监局与裕华区法院重复立案的“趋利执法乱象”，并向该法院提起复议，要追讨被冻结的20多亿人民币（约4亿新元）资产与声誉。

综合中时新闻网和三立新闻网报道，林瑞阳和张庭转战大陆经营电商却涉及违法传销，除遭巨额罚款，去年底还传出资产和名下96套房产被查封。

接近张庭、林瑞阳的人士透露，两人经过与专业人士及友人一番商讨后，决定对趋利执法说不，讨回自己的资产与声誉。

报道称，台商赴大陆经商，部分企业在经营有成后，却被违法名义“割韭菜”。这次张庭夫妇被河北以违法传销重复立案，甚至还冻结大笔财产，引来不少台商私下议论，这可能又是一桩“猪养肥了该宰”的案例，凸显大陆经营环境不友善。

报道称，裕华区市监局对达尔威公司涉传立案后，处于调查阶段就对媒体放出消息，误导大众认定“张庭违法传销，有罪是事实，该重罚”的举动，违反侦查不公开的规定。

何兵说，裕华区市监局对达尔威公司涉传的立案时间是2021年6月，但早在2021年5月，湖北保康县市监局就已立案。中国《行政处罚法》的规定是，两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。

何兵说，湖北既是最先管辖，也是全案管辖。保康县市监局2021年9月的处罚决定显示，该局调查范围覆盖了公司2013年成立以来的全时段、全地域、全金额，裕华区已没有新内容可查了。

达尔威公司也说，公司对保康县的处罚虚心接受，第一时间递交整改报告并完成整改。公司不是怕被调查，但如果保康县查完裕华区查，那么，是不是其他几百个县市区都可以排队查，轮流罚一笔钱？

据报道，依中国《行政处罚法》第29条明确规定，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。法院违法查封冻结财产也受到质疑。

何兵称，裕华区至今未作出处罚，去年却查封了子公司办公楼，冻结了公司、子公司、股东及部分代理商账户。