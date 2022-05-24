中国外交部引歌词回应拜登：朋友来了有好酒 豺狼来了有猎枪

针对美国总统拜登今天（24日）在东京回应记者提问时，重申美国并没有改变对台湾采取的战略模糊政策，中国大陆外交部发言人汪文斌提醒美国，世界上没有任何力量能阻挡中国人民实现国家完全统一的步伐。他还奉劝美国听一听中国老歌《我的祖国》，歌中唱道，“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的，有猎枪”。

据北京日报客户端报道，汪文斌今天在外交部例行记者会上说，美国费尽心机在一个中国原则问题上玩弄文字游戏，“但我想提醒美国的是，世界上没有任何力量，包括美国在内，能够阻挡中国人民实现国家完全统一的步伐。世界上也没有任何力量，包括美国在内，能够挽救‘台独’势力失败的命运”。

汪文斌指出，美国违背在台湾问题上所做的承诺，虚化、掏空一个中国原则，明里暗里怂恿支持“台独”分裂活动。如果在错误的道路上走下去，不仅将给中美关系造成难以挽回的后果，最终也将使美国付出难以承受的代价。

他说：“我们正告美国，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会的共识，也是美国作出的承诺。”

汪文斌强调，一个中国原则不可撼动，中国主权和领土完整不容侵犯，不得搞“两个中国”和“一中一台”的红线不容践踏。中国有充分的信心、充分的能力、充分的准备，坚决遏制“台独”分裂活动，坚决挫败一切外部干涉，坚决维护国家主权和领土完整。

他最后说，奉劝美国听一听中国一首脍炙人口的老歌，歌中唱道，“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的，有猎枪。”

汪文斌提到的这首老歌歌名为《我的祖国》，是1956年出品的中国抗美援朝电影《上甘岭》的插曲，由中国著名女高音歌唱家郭兰英演唱，在中国大陆传唱度很高。