港府拟7月1日免费开放康乐设施庆祝回归

随着香港冠病疫情逐渐放缓，香港特区政府康乐及文化事务署计划于7月1日当天开放巿民免费使用部分收费的室内及室外康乐设施，以庆祝香港回归25周年及特区成立25周年。

综合香港《星岛日报》和《文汇报》报道，康文署昨天公布，今年将推出一系列康乐文化活动以庆祝香港回归，其中可分为文化艺术、康乐活动、体育活动三大范畴。

据介绍，文化艺术活动有各类大型展览，让市民大众能体验充满科技感的艺术展览，感受历史与现实的互动、中外文化艺术的魅力。

除大型展览外，康文署也将推出各项表演节目，包括粤剧节目、香港芭蕾舞团的《仙履奇缘》、嘉年华等。今年更适逢香港大会堂60周年志庆，香港大会堂、香港艺术馆和香港公共图书馆都将分别举办不同庆祝节目。

康乐活动方面，康文署将于6月至10月推出“花悦满城”计划，在全港各区共48个主要地点及公园进行园景美化工作，包括设置色彩缤纷的花海花墙、侏罗纪迷宫花园、主题园圃，以及美化路旁园地等。

体育活动方面，康文署在今年7月1日计划了“回归25周年──免费玩尽康乐设施”的活动，市民可以个人身份免费使用大部分室内及室外康乐设施、公众游泳池免收入场费，水上活动中心多种艇只也豁免租用费，运动场、足球场及渡假营则不包括在内。市民可于7日前透过“康体通”网上系统预订，或亲身到订场柜枱预订设施。