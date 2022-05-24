林郑：港府架构重组方案6月15日提交立法会

香港特首林郑月娥今天（24日）说，特区政府正按部就班推进下届特区政府架构重组工作，相关决议案将于6月15日提交立法会大会讨论。

据网媒“香港01”报道，林郑月娥今天出席行政会议前会见传媒时说，立法会研究政府架构重组方案及相关事宜小组委员会昨天已完成审议，并将于5月27日召开人事编制委员会特别会议，讨论有关人事编制改动。若获人事编制小组委员会同意，方案将在6月10日提交立法会财务委员会审议。

林郑月娥说，特区政府会在本周知会立法会，将于6月15日的立法会大会就特区政府架构重组提出决议案，供议员即日讨论和表决。“换句话说，整套政府架构重组工作都能按部就班，完全按我们希望达至的时间完成。”她称，这将有利于下届特区政府的组班工作。

被问到架构重组后增设副司长等高级官员，是否能让行政统筹更加完善，林郑说，架构重组工作是为下一届政府而做，本届政府提出部分调动建议，候任行政长官李家超已全盘接收，乐见整套方案并注入个人想法，现届政府担当代理人角色，代理完成有关立法会程序，让候任特首在组班时，能在他认为最理想的架构中物色适合人选。

林郑称不便评论具体建议，尤其是当中可能反映候任行政长官的理念，但她愿意为现届政府提出的“三司十五局”等调动建议作解说，只是目前社会关注点不是这部分。