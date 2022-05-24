特斯拉据报将上海厂员工隔离在废弃工厂和旧军营

知情人士透露，美国电动车巨头特斯拉正将其上海厂的数千名员工隔离在中国的废弃工厂和旧军营中，以确保工厂能如期重启双班制，将产能提升到疫情前水平。

据彭博社报道，知情人士称，这些被隔离的员工将会在特斯拉上海超级工厂轮值双班制，但他们须事先隔离48至72小时，以满足市政府复工复产的条件，加入已在工厂闭环中的其他员工。

上述人士说，一旦这两批员工汇合在一起，他们将被安置在靠近特斯拉工厂的营地和空置的厂房里，并配有移动厕所和淋浴设施，他们每天都会乘坐专门的巴士从临时住所到生产现场。

自4月19日复工复产以来，上海厂开启了8000多名员工吃住睡在工厂的模式，目前复工已逾一个月，但工厂仍采取单班制生产，闭环中的工人没有轮班，每天工作约12小时，工作六天休息一天。

知情人士说，特斯拉希望最快在下周重新开启双班制，以便让汽车零部件的供应变得更加顺畅，汽车生产可以恢复全天候运行。此前报道称，特斯拉计划让上海超级工厂继续“闭环生产”，员工实行工作场所、住所“两点一线”管理，直至6月中旬。

另外，知情人士还说，虽然有更多工人在工厂闭环中工作将有助于提高特斯拉的产量，但空间的限制意味着他们需要在临时的宿舍中共用床铺。那些白天工作的人在值班时，他们的床位会被夜班的人占用，反之亦然。

因此，特斯拉一直以来想利用空置的政府隔离中心来安置特斯拉的员工，但事实证明废弃的工厂和军事训练营更为可行。

知情人士说，鉴于工人将分批返回现场，而不是一次性返回，且汽车零部件的供应仍然不稳定，至少要到本周晚些时候才能全面恢复上海超级工厂的生产线。

特斯拉上海工厂是公司的“全球出口中心”。据《证券时报》报道，自4月19日至30日，上海工厂有1万辆整车下线；今年1月至4月已经交付逾18万辆汽车，是去年同期交付量的1.7倍多。