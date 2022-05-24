中俄军机在日本空域附近进行联合军演

正当“四方安全对话”（Quad）领导人峰会在日本东京举行期间，俄罗斯国防部周二（24日）证实，俄罗斯和中国进行了联合演习，派出军机在亚太地区进行巡逻。

据路透社报道，俄罗斯国防部在一份声明中说，这次联合巡逻在日本和中国东部海域上空持续了13个小时，俄罗斯的图-95战略轰炸机和中国的西安H-6喷气式轰炸机参与了巡逻。

俄罗斯国防部还称，在俄罗斯和中国军机进行演习期间，日本和韩国均出动军机追踪。

据法新社报道，日本防长岸信夫称，虽然中国和俄罗斯军机没有入侵日本领空，但鉴于目前正处于Quad峰会期间，这些举动具有“挑衅性”，日本政府已通过外交途径向俄罗斯和中国就相关举动表示严重关切。

岸信夫称，两架中国轰炸机在日本海与两架俄罗斯轰炸机会合，并一起飞向东海，随后一起飞往太平洋地区。

他说，这是自11月以来第四次在日本附近发现俄罗斯和中国的长距离联合飞行，“在国际社会应对俄罗斯对乌克兰的侵略时，中国与作为侵略者的俄罗斯合作采取这种行动是令人担忧的，不能被忽视”。

中国国防部今天也发表声明证实上述消息，称根据中俄两军年度军事合作计划，5月24日，两国空军在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。