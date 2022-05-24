下午察：上海汇贤居打响“自行解封”第一枪

严格封控两个月后，上海疫情终于得到控制，但是解封之路依旧漫漫。

尽管众多社区数周以来没有阳性病例，可是基层部门层层加码，有的小区尽管已符合官方的解封标准，仍拒发“出门证”，严格限制居民外出。在5月22日这天，上海徐汇区的汇贤居居民的忍耐达到了极限。

网传视频和聊天记录等显示，汇贤居小区居民当日下午4时后，陆续在微信上商量要去讨说法。数十人夜晚聚集在铁栅大门内，要求居委打开环形锁，并把驻守大门的24小时大白撤掉。居委会看到聚集的人多怕引起暴力事件，立马答应撤锁。大门打开后，住户们在欢呼声中蜂拥而出，还开出来一辆私家车。

众多居民随后步行至徐汇区湖南路街道办的办公楼外讨说法。居民代表说，汇贤居数周没有阳性病例，符合解封的标准，按照上海市政府防疫政策，应该申请无疫小区，发放出门证。如果隔日早上街道办拿不出市政府要求继续封控的红头文件，也没有居民理应获得的“出门证”，那么汇贤居居民将“自行解封、自由出入”！

对于居民的诉求，街道办同意隔日全员再做一次核酸，达标就进入申请无疫小区的程序。

汇贤居居民拍摄的大门环形锁。（互联网）

老外领导革命？

汇贤居小区居民的诉求合情合理合规，但是此事在网上发酵后，传出了另一个版本。

汇贤居位于上海徐汇区，而这里曾经是上海法租界坐落的区域。一则广为转发的微博文章称，汇贤居老外居多，维权意识强烈。带领小区居民破开大门、获得正当权益的，正是居住在汇贤居的法国人。是法国人带着中国邻居跟居委会掐架，逼着居委会承认是他们加码封控并立刻开锁放证。

有网友感慨说，自己所在的小区没有解封，是不是因为缺个法国人？

汇贤居居住着外国人，这点确实不假。在4月23日晚，身着防护服的“大白”们曾经到汇贤居安装隔离用的铁栅栏，受到了居民的反对，叫喊中就有外国人的声音。视频中，楼上中国居民冲着楼下的安装人员喊道：“你们敢封，我就可以下来推翻它。我坐牢我去！”外国居民也飙英文说：“Are you nut?（你疯了吗？）”还有外国人用中文喊道：“脑子瓦特了。”

听到居民的反抗声后，穿防护服的人员带着封控工具离开了小区。这段视频中发生的事，也被部分网友归为”洋人的功劳“，称是外国人狠刚，吓走了安装栅栏的人员。还有网友认为，抗议能成功，也是因为有外国居民出面。

对于这些信息，多名据称是汇贤居的居民在微信朋友圈反对说，法国革命老区纯属段子。汇贤居鼓舞了全徐汇，跟法国人无关，是自己人争取的：”法国人说法语英语，怎么跟街道居委沟通？他们听得懂吗？一切都是我们中国业主居民自发的行动，合理合规，由业委会出面找街道居委会沟通。“

他们称，虽然外国居民也下楼了，在小区门口呐喊助威，但100多名步行去湖南街道要求对话的人里，没有外国人。

而且，最后争取到的权益，并非“全员无时间限制自由出入”，拿到出门证后，每日也仅能出小区两小时。这些汇贤居居民感慨道：”看看，就这么点要求，可怜吧。什么汇贤居闹革命成功，‘无时间限制随便进出’不存在的。“

那么到底哪个版本更接近事实呢？在多个记录5月22日晚的视频中，和街道办理论的居民都是中国面孔，周围的吆喝声也都是中国话，”中国人自己争取权益“的说法估计更加可信。

汇贤居居民22日晚上在大门口要求居委打开环形锁，其中大多数都是中国人面孔。（互联网）

希望之光

据居民在朋友圈透露，汇贤居小区业委会主任是一名70后男性，各大团团长和志愿者骨干基本上都是80后和90后的女性。他们有的是成功的创业者、有的是外企高管、有的是留学回来不久各行各业的年轻人，还有港台新加坡租客。

这则朋友圈写道，”这次行动中的骨干是80、90年轻人，公民意识特别强，他们是中国希望之光。“

朋友圈还提到，有个72岁的老人在业主群里反对年轻人的做法，认为这是在“造反”。但是这名老人却不劳而获地享受了年轻人争取来的权益。

汇贤居已经20天没有新增病例，却被街道办在封控上层层加码。这不是孤例，反映了上海众多小区的现况。上海已经严格封控了两个月，虽然市政府有了明确的防范区管控要求以及实施的时间进度表，但到了各区各街道，情况都不一样。就拿社区出门证来讲，有的要求一栋楼近20户的居民，仅有一人可以外出购物补充物资；有的社区出门证是一户一人一证隔日外出。

有很多社区就像汇贤居那样，20多天没有新增疫情，却陪着天天进行全员核酸，一轮又一轮地陪跑。这就可以理解，汇贤居居民争取自身权益的行为，引起诸多讨论和羡慕，甚至有网友给出上海式的赞美：”这个小区房价会涨。“

上海是海纳百川的城市，不分外国人或中国人，同住一城一区也算是同路人，无需太纠结于是外国人还是中国人出面争取权益的罗生门。

不管是小区居民组织团购粮食，还是自发争取小区解封，上海市民在逆境中展现互助与自救精神，守护了上海的温度和良心，或许是民众在这波疫情中收获的一大成就。