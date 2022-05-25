中国商务部回应印太经济框架：应开放包容而非歧视排他　

印太经济框架（IPEF）正式启动，中国商务部回应强调，相关倡议应保持开放包容，而不是歧视排他。中国将坚持开放的区域主义，与亚太地区贸易伙伴同舟共济、命运与共。

美国总统拜登前天在日本东京宣布启动印太经济框架（IPEF），创始国有13个，13国的国内生产总值总和约占全球四成。这是美国五年来参与亚洲经济事务的最重大举措。

据中国官媒新华社报道，中国商务部新闻发言人昨天（24日）说，亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。相关倡议要为本地区繁荣发展贡献力量，应保持开放包容，而不是歧视排他；应促进经济合作与团结，而不是损害和分裂现有机制。中国一直以来对符合上述标准的地区经济合作倡议均持开放态度。

商务部发言人说，中国愿进一步深化与各方的务实合作，推进区域经济一体化，促进本地区经济复苏，维护地区和平稳定发展。

IPEF13个创始国除了美国，还有日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰，以及印度尼西亚、新加坡、泰国、越南、文莱、马来西亚和菲律宾七个东南亚国家。

据报道，印太区域许多国家不愿签署任何不包括中国在内的协议，中国是本地区多数国家的最大贸易伙伴国。美国此次照顾到其他多数创始国的要求，同意新的多边经济框架对中国保持开放。