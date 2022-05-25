中国外交部官员紧急约见日驻华使馆公使提交涉

中国外交部亚洲司司长刘劲松昨晚（24日）紧急约见日本驻华使馆首席公使志水史雄。

据中国外交部网站，刘劲松就日方在日美领导人会谈、日美联合声明及日美印澳“四边机制”峰会涉华的“消极、错误言行”提出严正交涉，表达了强烈不满和严重关切。

中国官媒《人民日报》今天也发表文章指，日本在“引狼入室”，危害地区和平稳定。

该篇文章认为，日美领导人在23日会晤之后发表联合声明，在一系列涉华问题上散布大量消极言论，粗暴干涉中国内政，恶意攻击中国对外政策。日本作为亚洲一员，本应为地区和平、稳定、繁荣发挥建设性作用，却极力配合美国推进制造割裂对抗的所谓“印太战略”，公然“引狼入室”，严重危害地区和平稳定，也必将损害其自身利益。

文章重申了中国大陆在台湾、钓鱼岛、南中国海等问题上的立场，并称任何国家、任何势力企图打任何牌遏制中国的发展，中方都将作出坚决有力回击，并称日本在这些问题上挑动是非、寻衅滋事，只会让地区国家进一步看清其制造并升级地区紧张局势、借机扩武强军的危险图谋。

另外，文章认为，日本与美国的同盟关系，不应成为日本损害中国利益的借口。一段时间以来，日本极力配合美国分裂地区，在意识形态问题上煽动对立，在安全领域助长集团对抗，正日益成为地区和平稳定的“搅局者”。日美的真实意图是打造地缘争夺的“小圈子”，是要把亚洲阵营化、北约化、冷战化，以此遏制中国在地区的影响力。而日本则正在充当美国推进地区战略的“旗手”。

文章也提醒，为他人火中取栗是危险之举，走以邻为壑的歧途更是一条不归路。今年是中日邦交正常化50周年，中日关系正处在关键十字路口。日方须“端正对华心态”，校正战略走向，真正将构建建设性、稳定的对华关系的表态落到实处，才能避免对两国关系造成更大损害。

据路透社早前报道，“四方安全对话”（Quad）四国领导人周二（5月24日）在峰会一开始就誓言，美国、日本、澳大利亚和印度将站在一道，合力维护一个自由和开放的印太地区，并携手共同应对气候变化。峰会也聚焦于如何应对日益强势的中国，并设法弥合彼此对包括俄罗斯入侵乌克兰等问题的分歧。

