港警购入中国大陆产剑齿虎装甲车 配有催泪炮等

香港媒体引述消息人士报道，香港警察机动部队（PTU）初步引入一部中国大陆产剑齿虎装甲车，并正测试车辆。

据香港01报道，消息人士透露，该车的所有玻璃均可防弹，全车能抵抗子弹攻击。警方回复查询时证实，警队第四代装甲车“剑齿虎”由大陆制造，并于4月交付机电工程署进行测试，将于6月正式投入使用。

中国军视网的资料所示，该款车辆为中国警方专用，车长6.7米，宽2.36米，高3米。车胎内有特别配置，即使漏气后亦可继续行驶。剑齿虎装甲车设有催泪炮、声波驱散器等，车身设置多个射击孔。

剑齿虎装甲车可抵御AK47、M16步枪攻击，车辆采用军用防弹设计。同时装有催泪炮、声波驱散器等，亦有全方位红外摄录系统，车身同时设有多个洞口作射击之用。

有报道曾称，剑齿虎装甲车价值约160万元（人民币，下同，33.0万新元）至180万人民币。而香港政府去年于《财政预算案》透露，警务处计划在2021/22年度更换六辆装甲车，每辆预算为1277.6万元。

现在警方的“锐武”装甲车于2009年购入，当时机动部队耗资3600万元购入六部，并曾在反修例示威的“三罢行动”中首次出动。在理大围城冲突中，警方曾使用车顶位置配备俗称“声波炮”的长距离扬声装置。

警方回复查询时说，警队现役的“锐武”装甲车自2009年3月起服役至今逾10年。2019至2020年间，锐武装甲车频繁出动，加速机件损耗。警队于2018年着手采购六辆新型装甲车以取代锐武，并于2021年10月完成招标程序。