前澳洲总理：中澳关系有望重置

澳大利亚前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）说，他预计在新总理安东尼·阿尔巴尼斯治下，堪培拉与北京的关系将“重置”，称他自己所属政党过去对中国政府的论调“疯狂”而“无益”。

据彭博社报道，特恩布尔周三（25日）说，中国“在欺凌澳大利亚方面做得太过了”，包括对澳大利亚出口产品加征关税和拖延清关。现在，阿尔巴尼斯当选提供了“体面的台阶”。

他说：“工党政府的最大区别在于，他们不会像莫里森，特别是（前国防部长）彼得·达顿那样相当疯狂地鼓吹政治浮辞。他们这样做是出于国内政治目的，这对澳大利亚实在有害无益。这绝对是错误的做法。”

然而，他补充说，他并不认为阿尔巴尼斯的中国政策总体上会大有不同，到目前为止，他还坚持要改善与北京的关系，将取决于中国政府是否愿意妥协。

在特恩布尔及其继任者莫里森领导下的自由党-国家党联合政府期间，澳大利亚和中国的外交关系多年来陷入冰冻。在5月21日阿尔巴尼斯当选后，中国国务院总理李克强主动表示祝贺，称中澳关系健康稳定发展有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。

特恩布尔在2015至2018年期间担任总理，不过随着达顿挑战他在党内领导权，他失去权柄，被莫里森取代。在他执政期间，澳大利亚政府出台了新的防止外国干涉法，中国认为这是针对中方，这导致两国关系恶化。

在莫里森任总理期间，北京和堪培拉之间的关系进一步恶化，尤其是在莫里森2020年4月呼吁对冠病源头进行独立调查之后。