上海市委书记李强：加快形成超大城市常态化防控新机制

封控两个月的中国上海市近期逐步开始解封，在官方仍强调要坚持动态清零总方针不动摇之余，中共上海市委书记李强提出，要加快探索形成超大城市常态化防控新机制。

据“浦东发布”微信公众号消息，李强昨天（5月24日）在浦东视察疫情防控时，指出要坚持动态清零总方针不动摇，进一步推动科研攻关与临床、防控实践紧密结合，加快探索形成超大城市常态化防控新机制，为打赢大上海保卫战提供更加坚强有力支撑。

视察定点医院时，李强强调要进一步提升医疗救治水平，坚持关口前移、中西医结合，落实好双向转诊，全力做好重症、危重症患者的救治护理，尽最大努力提高治愈率、降低病亡率。

他还说，要紧盯降新增、防反弹不放松，坚决果断拔点攻坚、清面清源，不断积小胜为大胜；要坚持以快制快，全面优化升级防控措施，加快探索形成快速处置新机制，在实战中不断提升常态化防控能力，夯实社会面管理基础。

李强在了解企业复工复产情况时说，越是复工复产关键当口，越要确保安全和有序，坚持“一企一方案”，压实企业主体责任，把防控举措不折不扣落实到位，先过安全关、再上生产线。

另据澎湃新闻报道，中共上海市委副书记、市长龚正昨天到快递网点、大型企业总部，检查疫情防控和复工复产时说，要深入落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，加快供应链产业链持续恢复，提升各类市场主体复工率、达产率。

龚正要求各类企业加强内部管理，建立完善预案，备足防疫物资，加强与政府部门的应急联动，守牢疫情防控和安全生产的底线；各级政府部门积极听取企业特别是中小企业意见诉求，快速响应各行各业复工复产需求，加大政策供给力度，加快打通堵点痛点，积极破解矛盾问题，引导市场主体探索适合自己的复工复产方式，推动更多市场主体恢复活力。

上海市卫健委今早通报，上海昨天新增本土冠病确诊病例44例和无症状感染者343例，其中32例确诊为无症状感染者转归，12例确诊病例和342例无症状感染者在隔离管控中发现，一例无症状感染者是在风险人群筛查中发现，居住于嘉定区。

上海市商务委昨天宣布，6月1日之后购物中心、百货商场将全面恢复线下营业。

根据上海复市方案，无疫情风险的区域可分批有序恢复线下营业，5月31日之前，客流总量不超过最大承载量的50%；6月1日之后，全面恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%。