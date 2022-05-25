港警破获制造爆炸品案 电脑技工与父母同被捕

香港警方发现，去年至今，有人在社交媒体上发表袭警务人员及司法人员的言论，更声称曾自制炸药。网络安全及科技罪案调查科及有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）经深入调查后，前日（23日）采取行动，捣破一个怀疑用作制造爆炸品的”小型化学实验室“和一迷你仓，拘捕三人。

据香港01报道，被捕者包括两男一女，分别是31岁姓张男子、其60岁父亲及63岁姓洪母亲，涉嫌制造爆炸品及煽惑他人意图造成身体严重伤害罪。他们同住黄大仙东头邨贵东楼一公屋单位，并在单位内被捕。

31岁张男报称任职电脑技工。警方不认为疑犯因为工作关系，有需要藏有大量不同种类的化学品，正调查被捕各人在案中的具体角色及刑事成份。

香港警方在被捕者居住单位的一个房间内，发现大批疑用作制造爆炸品的工具及原材料，怀疑现场是一个制造爆炸品的小型化学实验室。

捣破的”小型化学实验室“就是 位于东头邨，迷你仓则位于新蒲岗。

人员在单位其中一个房间内，发现有大批疑用作製造爆炸品的工具及原材料，怀疑现场是一个製造爆炸品的小型化学实验室。

警方也发现被捕的31岁男子，在新蒲岗租用一个迷你仓，存放一批约10至15公斤不同种类的化学物，相信有可能作制造炸药用途。警方同时检获包括TATP（三过氧化三丙酮）及HMTD（六亚甲基三过氧化二胺）等炸药。

TATP是极为不稳定及敏感的爆炸品，遇热力及摩擦侯会点燃，其原材料可轻易在市面购得，包括丙酮、含氧水和硫、盐酸或硝酸，制成后呈白色结晶状。由于容易制作、容易引爆而且杀伤力强，故此亦被称为“撒旦之母”、“熵炸药”。

HMTD（六亚甲基三过氧化二胺）炸药为白色固体，具高爆炸性，对物理冲击、摩擦及火焰较为敏感，只需明火或电流便可引爆。香港近年多次检获TATP及HMTD炸药，其中在2019年12月，华仁书院惊现两个土制炸弹，炸弹以两个筲箕对折而成，内有合共10公斤HMTD炸药及硝酸铝，当中有大量钉，以保鲜纸包褢，并发现手机，相信是RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遥控土制炸弹，一旦引爆，威力达50至100米，可酿大量死伤。