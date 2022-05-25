上海隔离区外又出现冠病感染者

上海市隔离区以外又新增一例本土无症状感染者，相关小区已被列为中风险地区。

据澎湃新闻报道，上海市政府新闻办公室今天（25日）召开疫情防控新闻发布会，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，24日，上海市新增44例冠病本土确诊病例和343例本土无症状感染者。无症状感染者中，342例在闭环隔离管控中发现，一例在相关风险人群筛查中发现。

隔离区以外感染者所在的嘉定区菊园新区永靖路898弄（北区）被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

嘉定区副区长王浩说，按照应急处置预案，嘉定区对菊园新区永靖路898弄（北区）主要采取了以下措施:

一是严格落实中风险地区管理。对小区进行14天封闭管理，相应启动社区封闭管理预案，对小区出入口进行管控，居委会告知所有居民有关防控要求，做好解释说明，争取居民理解配合，实行“足不出户、上门服务”。

二是加强核酸检测。每天对小区进行一次全员核酸检测，昨天的检测结果均为阴性。在此基础上，扩大筛查范围，对菊园新区开展全员核酸检测。

三是加强环境消毒。对小区内公共场所，特别是电梯、楼道、门把手、快递柜、垃圾储存点等重点部位，开展每日两次环境消杀，做到“科学消杀、应消尽消、不留死角”。