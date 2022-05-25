爱彼迎中国下架所有房源 区域总裁已空缺8个月

美国共享住宿平台爱彼迎（Airbnb）昨天（24日）宣布，将自7月30日起暂停支持中国境内游房源、体验及相关预订，即下架中国大陆的所有房源。

根据澎湃新闻报道，自5月24日11时起，用户已无法预订7月29日（含）之后的中国大陆地区房源。对于爱彼迎中国的最新业务调整，爱彼迎表示将“固本培元，全面服务于出境游”。

有爱彼迎中国的员工透露，截至目前，其工作和岗位暂时未受影响。爱彼迎中国员工有数百人，是否有调整暂时不方便评论。

爱彼迎中国表示，将聚焦出境游业务，整合资源，全面服务于出境游的回归：“中国团队将继续以产品创新为核，全力支持并推动全球和中国的业务举措。”

华尔街日报援引知情人士指出，中国（内地）的住宿和体验预订通常只占爱彼迎整体收入的1%左右。市场研究公司AirDNA数据显示，截至4月底，爱彼迎在中国（内地）的活跃房源有50多万套，而全球活跃房源则有超过600万套。

爱彼迎成立于2007年，于2016年正式进入中国内地市场。进入后的两年内，由于连续换了六任中国业务负责人，爱彼迎一度被业内质疑因不了解中国内地市场而遭遇水土不服，直到2018年9月，原面包旅行CEO彭韬出任爱彼迎中国总裁。

彭韬出任爱彼迎中国总裁后，爱彼迎在中国内地的本土团队迅速扩张，业务也显着增长。

2021年9月30日，任职爱彼迎中国总裁3年的彭韬宣布卸任，爱彼迎中国首席运营官萧锦鸿全面负责爱彼迎中国业务的日常运营和管理，而“爱彼迎中国总裁”一职则空缺至今。