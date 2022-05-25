北京两起聚集性疫情问责12名官员

中国首都北京市疫情仍未明显好转，且近期出现数起聚集性疫情，北京市纪委监委发布通报，针对两起聚集性疫情问责12名官员。

据《中国纪检监察报》报道，北京市纪委监委昨天（24日）发布对中铁十一局三公司刘某某疫情传播扩散事件中属地责任、韵达快递长阳分部聚集性疫情事件中北京市邮政系统监管责任调查和问责情况的通报。

房山区阎村镇党委、北京市邮政管理局党组被通报问责，相关单位12名责任人被处理。

通报称，在中铁十一局三公司刘某某疫情传播扩散事件中，属地房山区、海淀区、大兴区相关单位及人员在落实疫情防控责任方面，存在人员底数没摸清、落实管控措施不及时、解除弹窗不合规、行业管理不严格等问题。

负责阎村镇疫情防控工作的房山区人大常委会副主任穆建山受党内严重警告处分，房山区阎村镇党委书记栗鹏程被撤销党内职务、政务撤职，另外，房山区阎村镇、海淀区文旅局、海淀区北太平庄街道及大兴区青云店镇多名官员受党内严重警告或警告处分。

在韵达快递长阳分部聚集性疫情事件中，通报指出，快递行业主管部门北京市邮政管理局、市南区邮政管理局及相关人员在履行行业监管责任、落实联防联控措施上，存在履行疫情防控监管责任不到位、对辖区内快递企业疫情防控工作监督检查不到位、不配合属地管理等问题。

北京市邮政管理局党组书记、局长王跃受党内警告处分，北京市邮政管理局党组成员、纪检组组长、副局长黄立群受党内严重警告处分；北京市南区邮政管理局局长李国强受党内严重警告处分并被免职，南区邮政管理局副局长刘燕君被撤销党内职务并撤职。

通报要求各在京单位深刻领会加强首都疫情防控的重大意义，进一步压紧压实主体责任；北京市各单位要确保安排部署、督促检查及责任落实到位。

通报还强调，纪检监察机关对失职失责造成疫情传播扩散的，一律严肃追责。

5月以来，北京市不断加码疫情防控措施，但仍未完全扑灭疫情。北京昨天新增41例本土冠病确诊病例，和六例无症状感染者。

北京市人民政府天安门地区管理委员会昨天在官方网站宣布，按照北京市从严从紧落实疫情防控措施要求，进一步降低疫情传播风险，暂停天安门广场当日预约参观服务，暂定实施时间为2022年5月25日零时至6月15日24时。

这段期间游客需提前至少一天预约，现场须持有北京健康宝绿码和48小时内核酸检测阴性证明，主动配合做好体温测量等工作，经安检后方可参观天安门广场。