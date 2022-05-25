澳洲吁中国撤销对澳惩罚性关税

澳大利亚财政部长查默斯（Jim Chalmers）说，中国若想要促进双边关系发展，应撤销对澳洲实施的惩罚性贸易关税。

据法新社报道，查默斯周三（25日）告诉澳大利亚公共广播公司（ABC），澳洲深深感受到这些关税所带来的痛苦，它们正在损害澳洲经济，导致澳洲雇主和工人的生活变得更加艰难。

查默斯说：“显然的，我们希望看到那些措施解除，这会是个很好的开始，当这涉及我们如何管理一个极为复杂的关系，这关系还随时间推移而变得更加复杂。”

查默斯还强调，新任澳洲政府将以“深思熟虑的、清醒的、无党派的方式”处理中国在太平洋地区“更咄咄逼人和更强硬”的姿态。

中国国务院总理李克强23日致电澳洲新总理阿尔巴尼斯称，“中方愿同澳方一道，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、互利共赢原则，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展”。

悉尼科技大学澳中关系研究所研究员科林森（Elena Collinson）分析称，李克强的表态为两国重启对话铺平了道路，但两国关系前景仍难以预测。

科林森说，虽然澳洲正考虑结束对中国实施经济制裁，但基于堪培拉对华强硬的立场，堪培拉可能不会那么容易应允北京提出作出让步的要求。

澳大利亚前总理特恩布尔说，他预计在新总理阿尔巴尼斯治下，堪培拉与北京的关系将“重置”。

科林森对此持不同看法，他认为两国关系“重置”是不可能的。另一名澳大利亚前总理陆克文也曾说，如果中国官员真的想要重新设定与澳大利亚的关系，他“想不出比他们刚刚在所罗门群岛所做的更愚蠢的事情了”。

中国上月宣布与所罗门群岛签署双边安全合作协议，外界普遍认为中国军舰有望获得距离澳大利亚海岸线仅2000公里的安全港，可能还可以向所罗门群岛派遣警察甚至军队，有评论形容这是二战结束以来澳大利亚外交在太平洋地区的最大挫败。

阿尔巴尼斯周二在东京出席“四方安全对话”（Quad）领导人峰会时，也抨击中国两年前对澳洲出口产品征收高额关税，强调中国对澳洲实施制裁毫无缘由，应该被取消。他也透露目前还未对李克强的祝贺信给予回复，仅说“我回到澳洲后，将及时作出适当的回应。”