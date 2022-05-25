上海加紧推进复工复产，出台了科技领域“助企纾困12条”。

据中新网报道，在今天（25日）举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市科委副主任陆敏说，科委在努力纾解科技企业“资金压力”的同时，助力科技企业持续运营，相关部门以线上线下相结合的方式，为科技企业提供“不间断”服务。

他说，上海将加大科技企业纾困减负力度，推动大学科技园、国有科技企业孵化器等科创载体，为科技小微企业减免房租；预计国有科创载体减免租金将超6亿元人民币(下同，约1.24亿新元)；鼓励民营科技企业孵化器、众创空间等，为科技小微企业适当减免或缓收房租。

陆敏说，上海将推动科技企业提质增效，鼓励科技企业创新发展，扩大本年度科技型中小企业技术创新资金支持规模，提高入选企业比例；鼓励大企业建立开放创新中心，面向中小企业释放创新需求、开放应用场景。

陆敏说，科技企业尤其是处于成长期科技中小微企业，抵御外部风险能力较弱，受疫情影响大。上海市科委出台了支持科技企业的“12条”措施，加大扶持力度，优化服务方式，和广大科技企业和科技创业者一起共克时艰。

上海引导金融机构，创新科技金融产品，缓解科技企业暂时性资金压力。3月以来，各金融机构通过科创助力贷、科技履约贷、小巨人信用贷、高企贷等科技金融产品，共向1824家科技企业发放290多亿元贷款；194家在贷科技企业，以无还本续贷、展期等方式，获得无缝续贷支持，涉及金额近10亿元。

同时，疫情防控期间，全市有近三分之一的国家级大学科技园、科技企业孵化器，在落实防控要求基础上，保留线下服务团队，为部分入驻科技企业“闭环运营”提供支持；有的开辟专门闭环服务通道，为科技企业关键岗位人员提供“点式复工”服务。据陆敏介绍，本轮疫情防控，各类科创载体以线上交流，开展政策解读、创业路演、投融资对接等服务活动近1000场，帮助企业了解政策、开展合作、对接资源。

陆敏说：“我们会把助力科技企业抗击疫情、复工复产，作为科创载体绩效评价的重要指标，对卓有成效的加大支持力度；此外，还将引导银行加大科技信贷投放力度；加快落实研发加计扣除等相关税收政策。”