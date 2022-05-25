报告：中国每年数千亿美元补贴受青睐中企

一项新的研究显示，中国政府每年向受青睐的国内企业提供数千亿美元的补贴，而且相对于其经济规模而言，其补贴率远远高于其他发达经济体和发展中经济体。

据美国之音报道，这个新的分析是由华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)进行的。研究发现，2019年，以直接补贴、低于市场利率的贷款和土地销售、税收减免的形式提供的好处和国有投资基金提供的资本的价值至少达到2480亿美元（3404亿新元），最高可达4070亿美元，具体取决于汇率的计算方式。

这一数字相当于2019年中国国内生产总值(GDP)的1.73%，远远高于报告作者调查的其他七个国家的比例。

从巴西、法国、德国、日本、台湾、韩国和美国收集同样的数据后，作者发现，韩国在促进产业政策上的支出占GDP的比例次之，为0.67%。相比之下，美国将GDP的0.39%用于对私营企业的补贴和其他福利。

报告写道：“即使使用保守的方法，中国也是一个异类，它在支持其产业方面的支出远远超过研究中的任何其他经济体。”

根据这些作者的说法，他们对中国支出的估计可能低于北京方面对受青睐企业的实际支出，因为这项研究“排除了无法量化的产业政策工具，那些数据无法获得或不完整措施也许被低估。因此，中国的产业政策支出总额可能会高得多。”

这次研究是对中国在实施产业政策中投入的金融支持程度进行量化的首次尝试。报告的注释表明，这项研究由于“美国国务院的慷慨资助而成为可能”。

作者说，他们的发现显示，“有关产业政策支出的更为透明和更为协调的报告至关重要。”他们呼吁各国政府“始终如一地提供更全面、更详细的数据，说明他们支持本国企业和行业的方式。”

报告没有呼吁采取具体行动，来解决中国企业和非中国企业在获得支持方面的不平等。