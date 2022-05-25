美国称巴切莱特同意访华是错误决定

美国国务院周二（24日）称，联合国人权事务高级专员巴切莱特同意访华是一个错误决定，因为中国政府对访问权限的限制将影响联合国调查中国的人权环境。

据路透社报道，美国国务院发言人普赖斯在新闻发布会上说，美国不认为中国政府会提供必要的访问权限，让巴切莱特对新疆人权状况进行全面且不受操控的调查。

他说，美国政府认为巴切莱特在这样的情况下同意对华进行访问是一个错误，因为巴切莱特无法获得新疆地区“暴行、反人类罪和种族灭绝”的全面情况。中国已多次否认相关指控。

普赖斯还说，有媒体周二报道了新疆两个县公安局泄露的数千张照片和文件，这些证据已显示新疆地区的“虐待行为已经很严重”。

巴切莱特访华行程包括广州以及新疆地区的喀什和乌鲁木齐，期间将与中国中央和地方高官、民间社会组织、企业代表、学者会面，并向广州大学的学生发表演讲。这是2005年以来首次有联合国人权事务高级专员访华，但一些人权团体担心北京会借机进行公关操作。

巴切莱特前天会见中国国务委员兼外长王毅时表明，将就“敏感重要的人权议题进行讨论”，旨在促进、保障和尊重人权，并表明“设定高期望将带来失望”；王毅则强调，巴切莱特的行程是“正本清源之旅”。

巴切莱特曾呼吁能够不限制地对新疆展开调查，但受疫情影响，她将采闭环方式进行访问，没有记者随访，消息主要通过中国和人权高专办官方发布。