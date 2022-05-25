搜狐内邮被盗 员工遭工资补助邮件诈骗

搜狐员工收到诈骗邮件，黑客冒充财务部发信给员工，通过链接形式提供引导，要求员工填写银行卡号和手机号等个人信息。部分搜狐员工受骗，工资卡余额被划走，不过资金损失总额少于5万元（人民币，下同，约1万新币）。

根据澎湃新闻报道，一份流传网络的聊天记录显示，搜狐全体员工在5月18日早晨收到一封来自“搜狐财务部”名为《5月份员工工资补助通知》的邮件。聊天记录称，不少员工受骗，工资卡余额被划走。

5月25日，#搜狐全体员工遭遇工资补助诈骗#冲上微博热搜第一。

多名搜狐员工向记者确认，确实收到了该钓鱼电邮。其中一名员工称，公司已通过技术删除了员工邮箱内的这封邮件，相关部门也已经在各个群内提醒员工该邮件为诈骗邮件。

员工表示，因为邮件后缀是公司邮箱，少了很多防备心理。另一名员工则透露，该邮件通过链接形式提供引导，要求员工填写银行卡号和手机号等个人信息。因为平时报销也会提供银行卡号，所以没有特别在意。

搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳发微博回应称，事情不像大家想的那么严重。他表示，事件起因是搜狐一个员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务部发信给员工。公司发现后，技术部门紧急处理，资金损失总额少于5万元。另外，此次发送诈骗邮件的不涉及对公共服务的个人邮箱 xyz@sohu.com。