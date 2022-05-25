何栢良：疫苗通行证应持续至今年年底

香港在放宽社交距离措施后，疫情未见反弹迹象，港大感染与传染病中心总监何栢良认为，情况符合预期，但他也认为疫苗通行证应该要持续到今年年底，过了冬季才做检讨。

据香港《星岛日报》报道，他在电台节目上说，即使香港边境有严厉的管控措施，也未能百分之百阻挡个案流入社区。因此，疫苗通行证应该要持续实施到今年年底。

针对太古城三期麦当劳暴发感染群组，何栢良说，相关群组衍生第二或第三代传播，属预期之内，他解释道，个案若同样涉及奥密克戎变种病毒，而非出现很大的基因变异，即使是小型爆发组群也无所谓。他相信，重症风险不会因此有所增加。

针对九龙塘国际英文幼稚园有六名师生感染，怀疑幼稚园内有传播，需要停课，何栢良说，从香港复课至今，学校共出现约349起感染病例，这个数字不算特别高。他认为，校园传播的风险比社区和家庭都来得低，学生的确诊比率与社区的确诊成年人比例差不多。

他提到，第五波疫情有数名未接种疫苗的确诊儿童，短时间内出现坏死性脑炎，台湾同样呈报六起类似个案，当中五名幼童死亡，因此他提醒家长要平衡风险，尽快带孩子接种疫苗。

何栢良还说，有超过180个国家或地区已经放宽入境措施，而这些地方虽有不同变异病毒株入侵，导致疫情数字上升，但重症并没有出现上升趋势。因此，他认为即使香港放宽措施，把入境人士的检疫由七天缩短至三天，或香港人回港后由强制在酒店检疫改成居家检疫，也许BA.4或BA.5病例会增加，但对疫情都不会有大影响。