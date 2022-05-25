台环保署：将拟2030年前碳费调升机制

台湾政府计划于2024年开始征收碳费，但具体费率及征收机制仍不明；环保署昨天(24日)说，下半年除了会讨论初期费率，还首次表态也将同步研拟2030年前的费率滚动调升机制。

据台湾《联合报》报道，绿色和平、欧洲商会、商业周刊昨举办“台湾碳定价策略”论坛。台湾环保署环管处长蔡玲仪说，台湾将依世界银行建议及台湾自身状况评估，政策目标以考量减排、促进低碳发展为主，接下来会做冲击评估，包括征收对象、总体经济、电价、物价水准等。

据她介绍，费率设计有三大原则，要达对环境有效、公平性、避免负面影响，国际碳定价随时间递增，台湾也会纳入相同趋势，下半年会讨论初期费率，也要做2030年前的滚动调整机制。

台湾行政院能源及减碳办公室副执行长林子伦说，碳定价在国际上有碳费、碳税、碳权甚至碳关税，台湾以碳费先行，其他形式未来也会同步评估，但课征对象及目的不同，不会重复课征。

世界经济论坛气候与自然负责人哈特曼（Teresa Hartmann）透过视讯说，经济合作暨发展组织建议，2030年全球碳定价中位数应达120欧元（176新元），即使是欧盟离此目标也很远，但各界共识是全球碳定价须快速增加，才能降低碳排。

绿色和平组织东亚分部执行总监施鹏翔说，目前碳费规划缺乏预期减量目标及长期管考机制，碳定价不只是减碳工具，更能推动产业转型、绿色产业发展，应有足够的气候基金挹注在基础建设、技术研发。