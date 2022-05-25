习近平与巴切莱特会面：中国愿开展人权对话合作减少分歧

中国国家主席习近平今天（25日）在北京以视频方式会见联合国人权事务高级专员巴切莱特，称中国愿同各方开展人权对话和合作，扩大共识、减少分歧。他也强调，在人权问题上不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的“教师爷”，更不能以人权为借口干涉别国内政。

据央视新闻客户端报道，习近平对巴切莱特访华表示欢迎，并强调，中国共产党一向把中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命。他说，中国成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，并持续发展全过程人民民主，推进人权法治保障，维护社会公平正义，中国人权得到前所未有的保障。

习近平说，人权保障没有最好，只有更好。中国愿意在平等和相互尊重基础上，同各方积极开展人权对话和合作，扩大共识、减少分歧、相互借鉴、共同进步，共同推进国际人权事业，造福各国人民。

据习近平介绍，当前，最重要的是做好四件事。一是坚持以人民为中心，要把人民利益作为出发点和落脚点，不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。他强调，一国人权状况好不好，关键看本国人民利益是否得到维护，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强，这是检验一国人权状况的最重要标准。要让人民真正当家做主，成为人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者。

二是尊重各国人权发展道路。习近平说，人权是历史的、具体的、现实的，各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须也只能从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路。脱离实际、全盘照搬别国制度模式，不仅会水土不服，而且会带来灾难性后果。

习近平续称，三是统筹兼顾各类人权，人权内涵是全面的、丰富的，必须综合施策，系统推进。对于发展中国家来说，生存权、发展权是首要人权。要努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为人权事业发展提供坚强保障。

最后，习近平说，要加强全球人权治理。他说，在人权问题上不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的“教师爷”，更不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。要恪守联合国宪章宗旨和原则，弘扬全人类共同价值，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。中国将继续支持联合国为促进国际人权事业作出积极努力。

根据中方发布的新闻稿，巴切莱特表示，感谢中方克服疫情困难接待自己访华，这是17年来联合国人权高专首次访华，并表示自己十分重视和珍惜。她将与中国政府和社会各界人士广泛接触、直接沟通，并相信此次访问有助她更好了解中国。

巴切莱特称，自己十分钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就，赞赏中方为维护多边主义、应对气候变化等全球性挑战、促进全球可持续发展等方面发挥作用。高专办愿同中方加强沟通，探讨合作，为促进全球人权事业进步作出共同努力。