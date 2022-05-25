美SEC官员称中概股审计谈判仍有重大问题

美国和中国就中概股的审计问题僵持已久，此前中国官员称双方“谈判顺利”，但美国证券交易委员会（SEC）一位官员周二（24日）说，相关谈判“仍存在重大问题”。

据路透社报道，SEC国际事务主管费舍尔（YJ Fischer）说，虽然与中国大陆和香港在审计合规性的讨论上取得了进展，但仍存在重大问题。SEC下属的上市公司会计监督委员会（PCAOB）需要在今年11月22日前完成对中国大陆公司的审计检查，以满足美国合规要求，否则不合规的中企将于2023年初退市。

她说，北京当局应考虑将“过于敏感而无法遵守”美国规定的单位从美国交易所退市。费舍尔虽然承认谈判取得进展，但她也强调，在2023年之前达成协议已时日无多，即使PCAOB和中国当局之间签署了一项协议，这也只是第一步，因为PCAOB必须能够获得中国当局的充分合作和同意，以便PCAOB董事会能在陆港进行实地检查和调查。

美国已在5月4日将88家中概股列入“退市风险名单”，包括京东、网易、哔哩哔哩等企业，5月20日再添上八家企业，加上先前公布的数批企业，至此已有约150家中概股列入该名单之中，占所有中概股的半数。

中国证监会副主席方星海4月21日曾在博鰲论坛上说，中国跟美方对审计的谈判顺利，相信不久后能达成合作协议、有信心相关不确定性很快就会消除。中国国务院副总理刘鹤5月17日在数字经济专题会议上强调，要处理好政府与市场关系，并重申支持相关企业在境外上市。

2020年12月18日，美国时任总统特朗普签署了《外国公司问责法》（HFCAA）法案，正式生效成为法例。法例规定，如果外国公司的审计报告连续三年未能呈交PCAOB以作审核，将被禁止在美国任何交易所上市。

美国要求所有在美国公开交易的公司都要允许美方访问审计工作底稿，但中国当局出于国家安全疑虑，不允许会计监管机构对中国公司进行审查，双方因此存在分歧。美国监管机构担心，缺乏美国的监督会使投资者面临风险。